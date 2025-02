Két évre lehetetlenítené el Karácsony Gergely Budapest közlekedését

A Fővárosi Önkormányzat elutasította a kármentesítés felülvizsgálatát

Az akkor már állami tulajdonban lévő FŐGÁZ Zrt. 2015-ben nyújtotta be az illetékes hatóság részére az egész terület kármentesítésére vonatkozó részletes kármentesítési beavatkozási tervet és vízjogi létesítési engedélyezési tervet, amit a hatóságok el is fogadtak. Hiába írt azonban ki az MVM Next kivitelezői közbeszerzési pályázatot, az egyetlen ajánlattevő a becsült érték kétszeresét kérte volna, így 2016-ban eredménytelen lett a pályázat. Mivel közben lejárt a vízjogi létesítési engedély, 2018-ban az MVM Next kezdeményezte, hogy vizsgálják meg a kármentesítési technológia leváltásának lehetőségét.

Hiába kapta azonban meg az MVM Next az újabb vízjogi létesítési engedélyt, az Origo információi szerint a Fővárosi Önkormányzat – akinek korábbi tulajdonosként előzetesen jóvá kell hagynia minden döntést – elutasította 2021-ben a technológia felülvizsgálatát;

tehát nem engedett teret arra, hogy az MVM egy anyagilag és környezetileg kevésbé terhelő technikával végezhesse el a terület rekultivációját, a társaságnak ráadásul emiatt meg kellett hosszabbítania a lejáró engedélyeket, így a kármentesítés második ütemének befejezése 2026 áprilisára módosult.

Hatalmas csúsztatás van Vitézy előterjesztésében

A fentiek fényében még különösebb Vitézy Dávid előterjesztésének az a része, amiben arról szól, hogy „2020-21-ben megvizsgálták, hogy lehetséges-e alternatív, a logisztikai problémáktól mentes technológia alkalmazása, át lehet-e térni in-situ fizikai és kémiai kezelésre, azaz helyben, talajmosással történő kármentesítési eljárásra, ez azonban nem járt eredménnyel”. Tekintve, hogy a Fővárosi Önkormányzat maga utasította el a technológia felülvizsgálatának lehetőségét, egyelőre nem is derülhetett ki, hogy lehetséges-e más technika használata; éppen a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat lehetetlenítette el, hogy találjanak egy kevéssé terhelő és kevéssé kockázatos lehetőséget.