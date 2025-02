Kiderült: az EU-nak soha nem is állt szándékában megoldani a migrációs krízist

Magyarország továbbra is ellenáll

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a napokban azt mondta, Magyarország az első lázadó, amiért naponta egymillió dolláros büntetést kell fizetnie. Megjegyezte ugyanakkor, hogy „még mindig akkor jövünk ki olcsóbban, ha ezt kifizetjük, és nem engedjük be a migránsokat”. Orbán felhívta a figyelmet arra is, hogy most Lengyelország is föllázadt, és bejelentette, hogy nem hajtja végre a migrációs paktumot, de mivel az ottani kormány liberális, őket nem büntetik meg ugyanazért, amiért a magyarokat igen.

