A börtönből üzent fizetéséről a baloldali polgármester

Jogellenesen teszi zsebre polgármesteri fizetését a korrupciós-botrány miatt börtönből "dolgozó" Kiss László. A budapesti kormányhivatal szerint emiatt a letartóztatásban lévő DK-s polgármesternek egyrészt vissza kell fizetnie az eddig "zsebre vágott" több, mint 13 millió forintot. Kiss vagyonnyilatkozatából egyébként az is kiderül, hogy menet közben havi polgármesteri fizetése havi 3 millió forint.

Óbuda testülete csütörtökön tárgyalja a kormányhivatal törvényességi felhívását, ha korrigálják a jogellenességet, akkor Kissnek fizetnie kell, ha mellőzik, akkor a kormányhivatal viszi tovább az ügyet és bírósági döntés lehet a vége.

Óbudai korrupció: Kisst még tavaly augusztus 14-én vették őrizetbe, majd a bíróság két nappal később elrendelte a letartóztatását. Őt és korábbi alpolgármesterét, a tavaly júniusban őrizetbe vett Czeglédy-t (a képen balra) nem kevesebbel, mint minősített vesztegetéssel gyanúsítják Fotó: Facebook

A korrupcióval vádolt Kiss László, Óbuda DK-s polgármestere tavaly augusztus óta van letartóztatásban, ennek ellenére jogellenesen megkapja a fizetését. A kormányhivatal ezért felszólította a III. kerületi képviselő-testületet, hogy kérje vissza az eddig kifizetett több, mint 13 millió forintot és a továbbiakban ne folyósítsa a juttatásokat. Jelentette be néhány hete Sára Botond főispán, miután Óbuda önkormányzatát is tájékoztatták egy törvényességi felhívásban.

A Fidesz-KDNP frakciója kíváncsian várja a baloldali többség döntését. Főként annak fényében, hogy már tavaly kezdeményeztek fegyelmi eljárást az ügyben.

Akkor felvetettük azt, hogy a polgármester fizesse vissza addig megkapott fizetését, illetve távolléte idejéig mondjon le illetményéről, esetleg ajánlja fel azt egy civil szervezetnek jótékonyság céljával. A költségtérítést pedig függessze fel az önkormányzat. De Kiss baloldali képviselői akkor leszavazták előterjesztésünket. Kíváncsian várjuk, ezúttal hogy döntenek

– mondta Gyepes Ádám.

Sára Botond azonban úgy érvelt, hogy ha Óbuda testülete nem tesz eleget a törvényességi felhívásban szereplőknek, bírósághoz fordul az ügyben. Erről szóló videóját itt nézheted meg:

Kiss zsíros fizetést tesz zsebre, miközben a kerület alig-alig döcög

Kiss László öt hónapnyi fizetést és költségtérítést tett eddig zsebre úgy, hogy a hűvösből dolgozik. Bár rajta és a baloldali harcostársain kívül, ezt mindenki kétségbe vonja. Az óbudai fideszes képviselők korábban is felhívták a figyelmet arra, hogy nem működik így a kerület. Akkor azt mondták, az alpolgármesterek egymás közt tologatják a megoldatlan ügyeket. De a lakosság is többször panaszkodott arra, hogy az ügyeik állnak, az önkormányzat nem működik. Mint ahogy megírtuk, az óbudai lakosság szerint, "a börtönből nem lehet a kerületet irányítani", többen demonstráltak is amiatt, hogy mondjon le Kiss és Czeglédy és legyen új választás. Kiss azonban azóta sem mondott le.