Kocsis Máté: Magyarország egy politikai korrupciós hálózattal áll szemben, amit fel kell tárni - videó

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a balatonfüredi kihelyezett frakcióülés után azt mondta, mindig is voltak Magyarországon és minden országban emberek, akik pénzért kiszolgáltatottá tették a hazájukat, vagy kívülről pénzért próbálták meg felborítani az alkotmányos rendet, de ezeknek a törekvéseknek mindig ellen kell állni, mindig szembe kell menni vele, és most erre készülünk.

Ez egy nagy téma volt, súlyos kérdés, és miután az amerikai pénzek megszűntek, de a brüsszeliek még nem, ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a harc nem ért most véget a Trump-kormánnyal, csak az ellenfél székhelye áttevődött egy másik kontinensre.

Kocsis úgy látja, hogy a jövő évi választásokat is be fogja árnyékolni ez a külföldi pénz, ezért látjuk a politikai ellenfeleinknél is. Ennek a hatásait látjuk a magát függetlennek mondó médiában is, és látjuk az álcivil szervezetek aktivitásában is - tette hozzá.

Orbán Viktor: Hozzanak szigorú törvényeket

Orbán Viktor többek között arra kérte Balatonfüreden a kormánypárti képviselőket, hozzanak szigorú törvényeket, és akik részesültek a Soros-pénzekből, guruló dollárokból, azokat tiltsák ki Magyarországról!

A Magyar Nemzet értesülései szerint Orbán Viktor miniszterelnök zárt körű beszédének fókuszában az az új nemzetközi helyzet állt, ami Donald Trump hatalomra kerülésével alakult ki. Mint írják, Orbán Viktor azzal kezdte a képviselőknek adott helyzetértékelését, hogy Donald Trump elnöki beiktatásával a globalista-liberális ideológia képviselői elvesztették a nyugati világ legerősebb hatalmának fővárosát.

Washingtonban egy nemzeti gondolkodású, bevándorlásellenes, a genderideológia helyett a hagyományos családalapú gondolkodást képviselő kormány került hatalomra.

Magyarország számára baráti, minket partnerként kezelő kormányzat lépett hivatalba – hangsúlyozta a cikk szerint a miniszterelnök.

A Soros-hálózat Washingtonból Brüsszelbe

A Soros-hálózat elvesztette Washingtont, az új kormány megkezdte a hálózat felszámolását, ez pedig azt jelenti, hogy a dolláresőnek vége, Sorosék már csak Brüsszelre és az európai adófizetők pénzére számíthatnak – erről is beszélt a miniszterelnök Balatonfüreden a zárt frakcióülésen. A lap forrásai szerint Orbán Viktor figyelmeztette a képviselőket, hogy az ideológia, ami Washingtonban megbukott, Brüsszelt továbbra is uralja, Magyarországot ott ellenségként kezelik, hazánk igazi politikai ellenfelei Brüsszelben vannak. Meg akarják buktatni a nemzeti kormányt, és bábkormányt akarnak ültetni a magyarok nyakába, meg akarják mondani, mi magyarok mit tehetünk és mit nem. Ők a Birodalom, és mi vagyunk a lázadók, akik ezt meg fogjuk akadályozni – mondta.