Kocsis Máté feltette a mindenkit foglalkoztató kérdést

A német közvélemény a bevándorlók rovására írja, hogy 10 év alatt duplájára nőtt a nők elleni erőszak, gyakoriak a késes támadások és a terrorcselekmények – a hivatalos közlésekben azonban a németek úgy fogalmaznak: „német útlevéllel nem rendelkezők” az elkövetők.

„Persze így is érti mindenki, de belepusztulnának, ha ki kellene mondaniuk (végre) a migráns szót” – szögezte le Kocsis Máté, aki felidézi a svédországi migrációs válságot is. Az ország „jelenleg története legnagyobb közbiztonsági válságát éli” – fogalmazott – minden napra jut egy robbantás. A frakcióvezető kitér arra is posztjában, hogy

Olaszország keresi az illegális bevándorlás elleni megoldásokat, de ezért Giorgia Melonit és Matteo Salvinit is üldözi a bíróság.

„És ha azt hinnénk, hogy itthon a határzárral megszűnt minden probléma, jelzem,

két hete Molotov koktélt dobtak a határvadászok felé Ásotthalomnál”

– ismerteti, ezzel párhuzamba állítva azt, hogy „mindennek árnyékában a brüsszeli elit Magyarországot szivatja a pénzek visszatartásával, mert nem teljesítjük migrációs paktumban megfogalmazott vágyaikat. Pedig ideje lenne mindenhol kimondani:

az európai migrációs politika teljes kudarc.

A döntés egyszerű: a Soros nevű elmeháborodottat kell szolgálni vagy az európai polgárokat?”

Ébresztő, Németország! – zárja posztját Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.