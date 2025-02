Rekorddöntésre készül az ország legnagyobb konyhabútor-kiállítása

Március első hétvégéje a konyhák, konyhabútorok és lakberendezési kiállítások ünnepe lesz a fővárosban. Akik e témában inspirálódnának, azoknak mindenképp érdemes meglátogatni az ország legtöbb konyhabútort bemutató, díjmentesen látogatható eseményét, a 4 helyszín konyhabútor kiállítást.

Rekorddöntés készül a hazai konyhabútorgyártás legnagyobb seregszemléjén

Tavaly felállította „az ország legtöbb konyhabútort bemutató eseménye” rekordját az egyik legnagyobb hazai bútorforgalmazó, az RS Bútor bemutatótermeiben megrendezett 4 helyszín konyhabútor kiállítás. Akkor több mint ezer elemből álló, több mint száz összeállítást láthatott a közönség. Idén ezt is túlszárnyalják, azaz még szélesebb kínálatot ismerhetnek meg a látogatók, február 28. és március 2. között.

2022-ben rendezték meg az első kiállítást, akkor a járványügyi szabályok miatt, a zsúfoltság elkerülése érdekében négy bemutatótérben várták a közönséget. A kedvező fogadtatás és az évről évre növekvő érdeklődés miatt hagyománnyá vált ez a koncepció. Az idei már a negyedik év, amikor a magyar konyhabútorgyártás legnagyobb seregszemléje ebben a formában kerül megrendezésre, sőt az egy nap alatt bejárható kiállítóhelyek még egy vidéki helyszínnel is bővültek.

Sztárok főznek: gasztronómiai programok a Látványkonyhában

A 4 helyszín konyhabútor kiállítás fő helyszíne a XIII. kerületi, Reitter Ferenc utcai RS Bútoráruház, itt szakmai előadásokkal és gasztronómiai programokkal várják a közönséget. A konyha nem igazi főzés nélkül, így a kiállítás is megtelik látvánnyal és ízekkel.

Pénteken „Az év mentes séfje” verseny győztesei felsorakoznak, hogy megmutassák tehetségüket és kreativitásukat az ízek világában. A látogatóknak különleges lehetőség, hogy személyesen találkozzanak a séfekkel és megkóstolhassák a finomságokat. Pénteken és vasárnap a Mentes Kovászműhely legjobb receptjeivel mutatkozik be Horváth Judit, a fermentált konyha szakértője, receptkönyvíró. Szombaton Megyeri Csilla a "Csilla Kever, Te Kóstolsz" című főzőkalandra várja a közönséget. Vasárnap Rékasi Károly és Rékasi Zsigmond a Rékasi Lencsekaland programon készít hagyományos és vegán finomságokat. A „Csak a Mentes” piactéren egészséges és mentes finomságok közül lehet választani, ezek mellett a kínálatban felsorakoznak természetes bőrápolással, zero waste-tel, vegyszermentes háztartással és fenntarthatósággal kapcsolatos tartalmak, termékek is.