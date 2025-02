Így segít a nyugdíjasoknak a kormány új intézkedése

A miniszterelnök a napokban jelentette be, miszerint a családosoknak szóló vidéki otthonfelújítási program, amely az 5000-nél kisebb településeken élőket érinti, kibővíti a kormány úgy, hogy a nyugdíjasok is felvehessék. Miért fontos lépés, hogy ezt a támogatást kistelepülésen élő nyugdíjasokra is kiterjesztik?

A program eredetileg a családosokra koncentrált, de a mostani kiterjesztéssel a kisebb településeken élő nyugdíjasok - akik gyakran különösen sebezhető helyzetben vannak - is jelentős támogatást kaphatnak. Az idősebb generáció számára az otthon kényelme és biztonsága kiemelten fontos. Az otthonfelújítás során végzett korszerűsítések pedig nemcsak a komfortot és a biztonságot növelhetik, hanem egyúttal az energiahatékonyságot is, ami a rezsiköltségek csökkenéséhez is hozzájárul.

Összességében tehát az intézkedés jelentős mértékben segíthet a megfelelő környezet és körülmények megteremtésében, hozzájárulva így az idősebb korosztály jólétéhez és egészségéhez.

Másrészről a program kiterjesztésével nemcsak az egyéni életminőség, hanem a vidéki települések általános életminősége is javulhat, hiszen ennek révén a helyi vállalkozások számára is új munkalehetőségek nyílnak meg, amely kedvezően hathat a vidéki közösségek gazdasági helyzetére, és fellendítheti a lokális gazdasági környezetet.

Ezzel a döntéssel két év alatt 90 milliárd forint forrás jut pluszban a vidéki nyugdíjasokhoz, aminek összegét, ha minden jól alakul, emelheti is a kormány később. Miért fontos, hogy a kormány az öregségi nyugdíjban vagy korhatár előtti ellátásban részesülőket ezzel a lehetőséggel is támogassa?

A kormányzat azzal, hogy a nemzetközi és a hazai baloldal részéről újra és újra tapasztalható ellenszélben, minden eszközzel azon dolgozik, hogy segítse a nyugdíjasokat, határozott értékválasztást tesz.

Az említett társadalmi csoport bevonása a támogatási programba azt üzeni, hogy az állam elismeri és támogatja az idősebb korosztály hozzájárulását a nemzet gyarapodásához, és ezért kötelességének érzi, hogy biztosítsa számukra a méltóságteljes életkörülményeket.

Ez a kormányzati attitűd a társadalmi kohézió növelése mellett, az idősebb korosztály iránti össztársadalmi megbecsülést is erősíti, szemben a baloldal - és újabban a Tisza Párt - képviselőinek idősellenes politikájával.

Az utóbbi időben napirenden van a kérdés: miért akarja Brüsszel és a baloldal elvenni a nyugdíjasoktól a 13. havi nyugdíjat. Mi van ennek hátterében?