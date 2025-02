Gulyás Gergely elárulta, mit lép a kormány az Orbán Viktor elleni ukrán lejáratási akcióra - videó

Gulyás Gergely tájékoztatott: elindult a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű, 9 milliárd forint keretösszegű program, amelynek célja, hogy a vállalkozások rendelkezzenek digitális megjelenéssel, és ezen keresztül nyissanak új értékesítési csatornákat új vevőikhez.

Rákosrendező: minden kötelezettséget vállalt a főváros cége

A tárcavezető bejelentette, csütörtökön megjelenik egy kormányhatározat, Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-re vonatkozik a rákosrendezői elővásárlással kapcsolatban.

A miniszter kifejtette: a főváros tulajdonában álló gazdasági társaság bejelentette elővásárlási szándékát a rákosrendezői területre vonatkozóan. A kormány ezt tanulmányozta, jogi kérdést kellett tisztázni. A cég nyilatkozata ebben segítséget nyújtott, minden kötelezettséget vállaltak.

Gulyás Gergely közölte:

a kormány az elővásárlási jog gyakorlását tudomásul veszi, a vételár kifizetésére a szerződésben írt szabályok szerint köteles a főváros. A területet meg is kell tisztítani, mostantól ezek a kötelezettségek a fővárost terhelik, ahogy a fejlesztési lehetőség is a fővárost illeti meg.

Érkeznek az emelt bérek

Vitályos Eszter emlékeztetett arra, hogy a napokban érkezik az emelt minimálbér és a szakmunkás minimálbér is. A most januári emeléssel szintén a napokban érkezik meg a pedagógusok béremelése, ami 143 ezer dolgozót érint, idén 22,1 százalékkal emeli bérüket a kormány.

Fotó: Ladóczki Balázs

Megkapták az első megemelt fizetésüket a vízügyes dolgozók is, bérük 30 százalékkal nőtt átlagosan. Felhívta a figyelmet arra is, hogy elmúlt időszakban 3 milliárd forintos értékben több bölcsőde és óvoda, az iskolák terén pedig több mint 8 milliárd forintból – többek között – elkészült a Dunaújvárosi Egyetem főépületének felújítása is. A településfejlesztés területén is jelentős előrelépés történt, több mint 6,8 milliárd forint értékben – tette hozzá.

Aggasztó a lengyel helyzet

Gulyás Gergely újságírói kérdésre azt mondta, a lengyel jogállamisági kérdés aggasztó. Hozzátette: ha valaki tényszerűen megnézi, mi történt Lengyelországban, és átvetíti ezt másik országra, akkor rájön, hogy ezek eddig elfogadhatatlanok voltak. Miután felsorolta a lengyel kormány jogállamisággal szembeni intézkedéseit, emlékeztetett, hogy a jogállamiság miatt visszatartott forrásokat Lengyelország ezek után megkapta.

Az Európai Unióban az írott jog sokkal kevesebbet jelent, mint a Szovjetunióban jelentett

– fogalmazott.