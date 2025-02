Kovács Zoltán: A történelem legnagyobb nemzetközi liberális botránya bontakozik ki a szemünk előtt

"Abban a pillanatban, hogy az emberek összekapcsolták a szálakat, az amerikai nagykövetség Budapesten hirtelen törölt 140 sajtóközleményt a weboldaláról. Eltűnt. Mintha soha nem is léteztek volna. Miért? Mert ezek a dokumentumok David Pressman volt nagykövethez kötődtek – ahhoz az emberhez, aki a USAID liberális hálózatát működtette Magyarországon. Vége a játéknak! Lebuktak. Amit évekig paranoiának bélyegeztek, az most tagadhatatlan valóság. A globalista elit évekig külföldről finanszírozott NGO-kat, médiát és politikai hálózatokat használt fel arra, hogy aláássa a demokratikusan megválasztott kormányokat és irányítsa a közbeszédet. De ennek vége! Magyarország soha nem hajol meg külföldi érdekek előtt. Felszámoljuk a hálózataikat és elvágjuk a pénzcsapjaikat. Megvédjük a szuverenitásunkat – bármi is az ára!" - zárta bejegyzését Kovács Zoltán.