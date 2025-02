Példátlan botrány Amerikában: csak a jéghegy csúcsa, amit látunk

Kovács Zoltán: A fake news mellett fontos lenne a fake narrative kifejezés használata

Fotó: Facebook

A fake news mellett fontos lenne a fake narrative kifejezés használata. Sokan az álhíreket csak arra használják, hogy egy nagy történetet elmeséljenek, aminek persze semmilyen alapja nincsen - mondta Kovács Zoltán.

A mi politikai közösségünknek van identitása és saját története. Az elmúlt másfél évtizedben láthatóvá vált, hogy milyen hamis narratívák működnek a világban.

A mi legjobb szövetségesünk a valóság, míg a liberális narratíva mára az abszurditáson is túlment, és csapdába csalta magát - hívta fel a figyelmet az államtitkár. Éppen ezért egyetlen liberális NGO nem fog olyan listát összeállítani, amin Magyarország legalább egy helyet előrébb lépne - tette hozzá. Kovács Zoltán arról is beszélt, hogy szerint a liberális narratívából nincsen kiszállás, és az azt képviselő politikusok nem fognak változtatni az álláspontjukon.

Szólt arról is, hogy a Trump-tornádó eredményeként egy teljesen új világ jön. A Biden-kormány alatt 10 millió illegális bevándorlót engedtek be, és most ezeket megpróbálják kitoloncolni, kezdődik az állami szervek auditja is. Még csak az elején vagyunk a folyamatoknak, komoly elhatározás van, hogy változás legyen - ismertette az államtitkár.

Az is kiderült, hogy a korábbi amerikai vezetés olyan külpolitikát folytatott, amire nem volt felhatalmazása, és ebben biztos lesz változás

- tette hozzá. Nagy hadjáratot kell indítani az adatok hozzáférhetősége érdekében az NGO-k esetében, és a támogatottak esetében is - hívta fel a figyelmet erre a tényre Kovács Zoltán.