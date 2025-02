Közel 700 ezret keres egy pályakezdő orvos, ennek köszönhető ez a kedvező statisztika

A statisztikai adatok is alátámasztják ezt a tendenciát: jelenleg az orvosok két legnépesebb korcsoportja a 30 év alattiak és a 30-34 év közöttiek, mindkét csoport létszáma meghaladja az 5000 főt. A számok azt mutatják, hogy ma már több 30 évesnél fiatalabb orvos dolgozik Magyarországon, mint 70 év feletti, és a 30-34 évesek száma is meghaladja a 65-69 évesekét.

Rétvári Bence szerint

a bérek emelkedése és a munkakörülmények javulása kulcsszerepet játszott abban, hogy egyre több fiatal dönt az orvosi pálya mellett.

A kormány által végrehajtott béremelés eredményeként:

A pályakezdő orvosok alapbére ma már 687 ezer forint, míg 2010-ben mindössze 129 500 forint volt.

Egy 30 éve dolgozó orvos közel 1,8 millió forintos alapbérrel számolhat, szemben a 2010-es 225 425 forinttal.

Az egészségügyi költségvetés az idei évben 2500 milliárd forinttal haladja meg a 2010-es szintet.

A számokból jól látszik, hogy megtört az a korábbi tendencia, amely szerint az idős orvosok száma egyre nőtt, míg a fiatalok egyre kevesebben lettek. Az államtitkár szerint

az elmúlt másfél évtizedben nyolcezerrel nőtt az orvosok száma, és ma már több a pályakezdő orvos, mint a nyugdíjas korú.

Miközben a tapasztaltabb orvosok továbbra is meghatározó szerepet játszanak a betegellátásban, a fiatal szakemberek növekvő aránya hosszú távon is biztosíthatja az egészségügy működését. Rétvári kiemelte, hogy a cél a jelenlegi tendencia fenntartása, hogy Magyarországon továbbra is elegendő szakorvos álljon a betegek rendelkezésére.

Az egészségügyben mindig van feladat, úgyhogy a munkát folytatjuk

– zárta bejegyzését az államtitkár.