Mága Zoltán: A győztesek írják a történelmet, Magyarország pedig ezen az úton halad

Nemcsak politikusok és közéleti személyiségek vettek részt Orbán Viktor szombati évértékelőjén, a közönség soraiban művészek is helyet foglaltak. Köztük Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész is.

"Mozgalmas, tartalmas és eseménydús év áll mögöttünk, de még számos feladat és kihívás áll előttünk, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Minden magyar állampolgár számára reményteljes az a jövőkép, amit a miniszterelnök úr felvázolt évértékelőjében, mert

a családok és a nyugdíjasok védelme, az életszínvonaluk emelkedése biztosítottá válik azokkal az új intézkedésekkel, amelyek nemcsak Európában, hanem a világon is egyedülállóak.

Az elsődleges most a béke megteremtése, amelyért a múlt évben 50 állomásos missziót indítottam, és minden fellépésem során szót emelek, mert a gazdasági felemelkedés is csak ez által érhető el. A miniszterelnök úr is jól világított rá arra, hogy a győztesek is elszenvednek néhány ütést, kapnak néhány gólt, de a trófea átvételekor mindez nem számít. A győztesek írják a történelmet, Magyarország pedig ezen az úton halad.

Hinnünk és bíznunk kell önmagunkban, saját erőforrásainkban, és haza fényre derül"

- mondta az Origónak az évértékelő után Mága Zoltán.

2025 legyen az áttörés éve - mondta a miniszterelnök szombaton Budapesten, a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében, amelyben bejelentette, idén, illetve jövőre több lépcsőben bevezetik a két- és háromgyermekes édesanyák teljes, életük végéig tartó jövedelemadómentességét. A kormányfő az élelmiszer infláció megfékezésében is áttörést ígért, Brüsszellel öt területen - a migráció, a gyermekvédelem, a nyugdíjrendszer, a rezsicsökkentés és Ukrajna ügyében - vár nagy csatát idén. A miniszterelnök teljes beszédét itt olvashatja el.