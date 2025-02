Informatikai hiba akadályozta a bölcsődei térítésidíj-támogatások kifizetését

Az informatikai hibát a Magyar Államkincstár elhárította, a beérkezett kérelmek mintegy 80 százaléka feldolgozásra került, több mint 5700 kérelmező már megkapta a támogatói okiratot. A kifizetések is egyre zavartalanabbak, már több mint 1000 jogosult hozzájutott a támogatásához. A Kincstár vállalja, hogy február 15-i lejárattal a kifizetést igénylő mintegy 2600 ügyfél által benyújtott kérelmekből, legalább az első kifizetési kérelmet kifizeti.

A feldolgozás megkezdése előtt számos hatóság informatikai rendszerének összehangolására, az eközben fellépő informatikai hibák elhárítására volt szükség.

A Magyar Államkincstár ezeket a hibákat elhárította, a beérkező kérelmeket a Kincstár munkatársai folyamatosan, az eddigiekhez képest is megnövelt kapacitással dolgozzák fel. A beérkezett 10 ezer kérelem több mint 80 százalékának a feldolgozása már megtörtént és az igénylők nagyobb része (több mint 5700 kérelmező) már kézhez is kapta a támogatói okiratot. A kifizetések is egyre zavartalanabbak, már több mint 1000 jogosult hozzájutott a támogatásához.

A Kincstár vállalja, hogy február 15-i lejárattal a kifizetést igénylő mintegy 2600 ügyfél által benyújtott kérelmekből, legalább az első kifizetési kérelmet kifizeti, amennyiben azok teljes körűen megfelelnek a pályázati feltételeknek.

A kormány családpolitikájának legfőbb célja, hogy a gyermekeket vállaló és nevelő családokat kiemelten támogassa minden élethelyzetben. Ezt szolgálja többek közt a családi adókedvezmény, az otthonteremtési támogatások és a babaváró hitel, de folyamatos az óvodák és bölcsődék felújítása és építése is. A kormány 2010 óta több mint négyszeresére növelte a családtámogatásokat, ennek köszönhetően 200 ezer gyermekkel több született, mint amennyi a családbarát fordulat nélkül született volna. 255 ezer család jutott ingatlanhoz vagy bővítette otthonát a CSOK és a CSOK Plusz segítségével, és több mint 260 ezer család életét segítette a babaváró program. Mindezek mellett a kormány a magyar családok még intenzívebb támogatása érdekében a közeljövőben megduplázza a családi adókedvezményt - írta a Magyar Államkincstár sajtóközleménye.