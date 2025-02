Kiderült, milyen hatással volt a német gazdaság helyzete a magyar ipar teljesítményére

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzé tette a 2024. decemberi és egész éves ipari termelés adatait első becslése alapján. Az ipari termelés volumene 2024 decemberében 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,8 százalékkal kisebb volt a 2024. novemberinél. 2024-ben az ipari termelés volumene 4,0 százalékkal kevesebb volt, mint 2023-ban - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön első becslése alapján.

A legnagyobb súlyú feldolgozóipari alágak közül a járműgyártásban, valamint a villamosberendezés-gyártásában visszaesett a termelés volumene, ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása nőtt. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 1,8 százalékkal csökkent.

A magyar gazdasági termelés exportkitettsége miatt nem meglepő az ipari termelési adat

A KSH friss adataival összefüggésben a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy a hazai ipar teljesítményét továbbra is a német gazdaság válsága, így a gyenge külső kereslet húzza vissza. Az Európai Unió versenyképességi problémáktól szenved, Németország két éve tartó recesszióval, politikai és gazdasági instabilitással küzd. A német gazdaság jelen pillanatban maga alá teperte a magyar gazdaságot, ez a beszállító láncokon keresztül a beruházásokban, az exportban és az ipar teljesítményében is érezteti hatását. Magyarországon a modern gyárak, a kapacitások rendelkezésre állnak, viszont a külpiacok válsága miatt alacsonyabb kihasználtsággal termelnek. A gazdasági tárca szerint alapvetően ezeknek a tényezőknek tudható be az ipari termelés tavalyi visszaszorulása.

A 2025-ös évben biztosan jelentős növekedés várható az ipari termelésben

Az NGM szerint a belső kereslet helyreállásának köszönhetően már mutatkoznak biztató jelek a hazai iparban. Tavaly decemberben a számítógép, elektronikai, optikai termék, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása is nőtt. A magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett:

a belgazdaság helyreáll, a középosztály erősödik, a családok bizalma pedig fokozatosan javul.

Több mint egy éve nő a reálbér, bővül a fogyasztás, 2024-ben rekordévet zárt a hazai turizmus.

Kimagasló a foglalkoztatottság, élénkül az új- és használtautó-piac, a lakástranzakciók száma dinamikus növekszik, továbbá a lakossági hitelezés is fellendülőben van. Ugyanakkor a magyarországi ipar számára új lendületet adhat a külső piacok helyreállása mellett az olyan közeljövőben megvalósuló gigaberuházások is, mint a CATL, a BYD, a BMW, a SEMC, amelyek gyártásának a beindulása érezhetően hozzájárul majd a magyar GDP növekedéséhez.

A gazdaságélénkítő kormányzati programok az ipari termelés növelését is szolgálják