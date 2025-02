Most Magyar Péter kampányát fogja segíteni a datadatos kör?

A Magyar Nemzet legújabb cikkében több változásról is beszámolt a DatAdat környékén. Kiderült, hogy Bajnai Gordon tavaly kiszállt a névváltoztatáson is átesett cégcsoportból, ám azt továbbra is a bizalmi köréhez tartozó emberek vezetik.

Vágólapra másolva!

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a hivatalos cégadatok alapján a 2016-ban alapított DatAdat Professional Kft. a tavalyi évben, 2024. április 15-én megváltoztatta a nevét AVSF Magyarország Kft.-re, tulajdonosi köre pedig egyetlen cégre szűkült: ez pedig az AVFS AssetManagement GmbH, amit Ficsor Ádám bécsi lakcímére jelentettek be. Ez azt jelenti, hogy a névváltoztatással együtt Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök – az érdekeltségébe tartozó Ebit Consulting Kft. kiválásával –, valamint a 2010 előtti MSZP–SZDSZ-korszak több prominense, köztük Szigetvári Viktor és Dessewffy Tibor már nem tulajdonosai a korábbi DatAdat Professional Kft.-nek. Egyetlen tulajdonosként tehát az a Ficsor Ádám maradt meg, aki Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kabinetfőnöke, majd Bajnai Gordon titkosszolgálati minisztere volt. Mellette Szigetvári Viktor a vállalkozás másik ügyvezetője, aki a 2000-es években Gyurcsány Ferenc bizalmasa volt, majd Bajnai Gordon kabinetfőnöke, a kormányváltás után pedig az Együtt nevű baloldali pártban dolgoztak együtt. Közölték, a cégcsoport másik vállalatánál, a Datalyze Research Kft. tulajdonosi köréből szintén kivált Bajnai Gordon érdekeltsége, az Ebit Consulting Kft., valamint Ficsor Ádám is távozott, egyedül Dessewffy Tibor maradt tulajdonos, aki szintén alapító volt a DatAdatban, egyébként a Gyurcsány-kormány agytrösztjének tartott Demos korábbi vezetője, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója és az ELTE Digitális Szociológia Kutatóközpontjának a vezetője is. A lap emlékeztetett, hogy Bajnai Gordonnak kiterjedt nemzetközi kapcsolatai vannak, elsősorban "a globalista nyugat-európai, illetve amerikai pénzügyi és politikai körökkel". Minderről "régi harcostársa", Gansperger Gyula is beszámolt a Városháza eladási kísérletét feltáró, kiszivárgott hangfelvételek egyikén. Majd felidézték, hogy Bajnai mellett Ficsor Ádám is szorosan együttműködött az amerikai Demokrata Párttal és a szervezetet finanszírozó globális hálózattal, melyet a WikiLeaks által nyilvánosságra hozott iratok is bizonyították.

A Magyar Nemzet arra is rábukkant, hogy a dollárbaloldal 2022-es külföldi finanszírozási botrányában érintett másik cég, az Oraculum 2020 Kft. internetes oldala, a Hóvége 2024. május 22. óta már az osztrák KommKlar-Verein zur Information über soziale Angebote und Hilfestellungen nevű egyesület irányításával működik, az adatkezelési tájékoztatóban is ők szerepelnek. Érdekesség, hogy az egyesületet 2024. április 12-én jegyezték be egy bécsi címre, vezetője pedig az a dr. Molnár István, aki még a DatAdat Professional Kft., illetve a DatAdat Research Kft. egykori, valamint az Eagle Eye Marketing Kft. jelenlegi tulajdonosa, a Budapest, Dohány utca 16–18. alatt lévő ügyvédi irodája pedig a mai napig székhelye az Oraculum 2020 Kft.-nek. A bécsi székhelyű szervezet helyettese Hammer Ferenc, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének oktatója, aki ösztöndíjasként több évet töltött az Egyesült Államokban és Angliában, alapító tagja volt a Tilos Rádiónak és szoros barátságot ápol Dessewffy Tiborral. Számos ellenzéki tüntetésen már felszólalt, valamint szakmai vezetője volt a 2022-es választásokra a „független médiumok” cikkeinek terjesztésére létrehozott Erősítő nevű weboldalnak is, amelynek kiadója a DatAdat észtországi hátországához köthető Amplify OÜ nevű cég. Mindemellett kuratóriumi tagja a Media Universalis Alapítványnak, amely részt vett a 444.hu és a Magyar Jeti Zrt. által – az Európai Bizottság támogatásával – készített magyar nyelvű tényellenőrző oldal létrehozásában. Valamint közölték, hogy a Hóvégét leszámítva megszűnt az összes, az Oraculum 2020 Kft.-hez köthető weboldal és azok Facebook-oldalai (Pegazus.info; Gyerekkelvagyunk.hu; Röviden.info; EzVan.tv; Covidoltás.info) is, míg mások (NERpédia, Vélemény Klub) nem frissültek a 2022-es választások óta. A Magyar Nemzet felidézte cikkében, hogy miként lett megszervezve a 2022-es választási kampányban a külföldi kampányfinanszírozás, illetve hogy milyen módon csatornázták be a dollármilliókat az érdekeltségeikbe. A 2023 nyarán nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből többek között kiderült, hogy a Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma (MMM) a Korányi Dávid-féle Action for Democracyn (A4D) keresztül 1,85 milliárd forintot kapott több részletben a tengerentúlról, amely pénzösszeg nagy része, több mint 1,4 milliárd forint tovább is vándorolt a DatAdat-csoport számláira. Az A4D pedig közvetlenül szintén pénzelte a DatAdatot, méghozzá 148 millió forinttal, a Páva Zoltán-féle Oraculum 2020 Kft.-t pedig egymilliárd forinttal, de ebből 324 milliót tovább is utaltak a DatAdatnak. Páváék ezenfelül 887 millió forintot kaptak egy svájci alapítványtól is.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024-es jelentéséből az is kiderült, hogy már 2019-ben a főpolgármesteri kampányban feltűnt a DatAdat. A nyilvánosságra került dokumentumok szerint Karácsony Gergely 2019-es önkormányzati kampányában ugyanaz a kör biztosította a finanszírozást, illetve a technikai támogatást, segítették őt "közösségimédia-kampánnyal és a mozgósításhoz szükséges eszközökkel" is. Majd a tavalyi évben a cégcsoport neve már feltűnt Magyar Péter-féle Talpramagyarok.hu weboldal adatkezelési tájékoztatójában is. Ebben két hozzájuk köthető entitást is említettek: Az Estratos Digital GmbH egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. Ügyvezetője pedig Ficsor Ádám.

egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. Ügyvezetője pedig Ficsor Ádám. A másik szervezet a Lunda, amely egy adománygyűjtő platform, s teljes egészében a DatAdat kreálmánya. Ám miután mindezt feltárta és megírta a Magyar Nemzet, rögtön eltüntették honlapjukról a datadatos szálat, mindezt Magyar Péter úgy próbálta megmagyarázni, hogy "ez egy félreértés, az adatvédelmi tájékoztatójukat az idő hiányában átvették valakitől, így került fel az említett két cég a honlapjukra". Nem lenne meglepő, ha a fentiekben bemutatott kampánygépezetet, amely a korábbi választásokon bőven szerzett tapasztalatokat, a Tisza Párt rendelkezésére bocsátanák azok a külföldi erőcsoportok, amelyek bizalmi emberei Bajnai Gordonék. - írta a lap.

Felidézték írásukban a Szuverenitásvédelmi Hivatal tavaly októberi figyelmeztetését, miszerint az európai parlamenti választások óta felerősödtek azok a törekvések az unió intézményrendszerében, amelyek közvetlenül a tagállamok szuverenitását, ezek között is kiemelten Magyarország alkotmányos önazonosságát támadják. A közlemény szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke az európai parlamenti felszólalásában nyilvánvalóvá tette, hogy a következő időszakban a törvényesen megválasztott kormány elmozdítását tartja fő feladatának. Az Európai Néppárt a napokban még ennél is továbbment, és példátlan módon a magyar kormányfő távozására szólított fel.” Mint ismert, Magyar Péter a választásokat követően csatlakozott az Európai Néppárthoz, és szövetséget kötött Weberrel. A Magyar Nemzet megjegyezte, hogy forrásaik arra figyelmeztettek: gyakorlatilag kizárnak tartják, hogy a datadatos kör kimaradjon a 2026-os országgyűlési választási kampányból. Egy ilyen rendszer létrehozása ugyanis rendkívül költséges, valamint az "informatikai háttér megteremtése, a szakértői gárda kialakítása, a szükséges tapasztalat megszerzése és a választói adatbázisok felépítése meglehetősen hosszú folyamat". És miután Donald Trump befagyasztotta az USAID működését, a dollármédia jelentős forrásoktól esett el, így a lap szerint már csak az a kérdés, hogy a DatAdat milyen formában és kiknek a pénzéből keveredik Magyar Péterék szolgálatába.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!