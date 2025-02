Tavaly az egyik első megmozdulás kapcsán Magyar Péter azt nyilatkozta, hogy a március 15-i tüntetés szervezésében a legtöbbet öccse, barátnője és édesanyja segített. Korábban már beszámoltunk arról, hogy Magyar Péter édesanyja, Dr. Erőss Mónika korábban az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese, azt megelőzően a Kúria főtitkára volt – olvasható a posztban.

A bírói munkája során a függetlenséget, a pártatlanságot kell képviselnie, mégis, mint kiderült, fia pártalapítását megelőző, első pártrendezvényében aktív segítséget nyújtott.

Most pedig kiderült, a politikailag jelentősen átitatott, a Soros-szervezetek és a dollármédia által is szervezett bíró-demonstráción is részt vett Erőss Mónika. Magyar Péter több ízben hivatkozott arra, hogy anyja befolyásos bírósági vezető volt, úgyhogy az új baloldal is beszállt a politikai küzdelembe. Érdemes megnézni, hogy ezt támasztja alá Magyar Péter a minap a Partizánnak adott nyilatkozata is.

Az ellenséges nemzetközi szervezetek a megbukott baloldali amerikai kormányzat, a Soros György által pénzelt szervezetek és újságírók, valamint az új és régi baloldal azt sulykolja, hogy a magyar bíróságok nem függetlenek. Ennek az aknamunkának egyik legsúlyosabb következménye, hogy Magyarország az őt megillető uniós forrásokhoz jelentős részben azért nem jut hozzá, mert kétségbe vonják Brüsszelben a bírói függetlenséget.