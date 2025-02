Korábbi álláspontjára emlékeztették Magyar Pétert

A külső forrásokat most is be kell és be is lehet vonni a magyar vasút fejlesztésébe. Ha a piac befektésre érdemesnek talál egy állami projektet, akkor az együttműködést lehetővé kell tenni, nem pedig megakadályozni. Az állomásmegújítási pályázat eredményeként a magánbefektetők ugyanis nem elvinnének, hanem ellenkezőleg: hoznának a közösbe. Ami ugyanis az együttműködés keretében épülni fog, az kivétel nélkül éppúgy állami tulajdonban marad, mint a pályaudvarok vagy a föld, amin az épületek állnak. És nem csak 1 vagy 10 év, de még 99 év múlva is.