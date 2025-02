Deák Dániel: Egyértelmű, hogy Manfred Weber és Brüsszel fizeti Magyar Pétert és rendezvényét

Az elemző szerint Magyar Péter láthatóan még nem pihente ki a Partizán-interjú kudarcát. Öt pontban a lényeg:

1. Reggel óta egy teremben ülnek a tiszás aktivisták, egy rendkívül vontatott és unalmas rendezvényen vannak túl. Arra vártak, hogy a végén majd Magyar Péter egy izgalmas és pezsdítő beszédet tart majd, ugyanakkor ez elmaradt. Egy olyan beszédet tartott, mintha a mesterséges intelligenciának kiadták volna parancsba, hogy a korábbi Orbán-beszédekből ollózzon össze egy szöveget úgy, hogy az a globalista, illetve a már jól ismert ellenzéki üzeneteket tartalmazza és jóval gagyibb legyen. Ugyanakkor még ezt sem tudta rendesen felolvasni, szinte percenként hibázott vagy bakizott a szöveg olvasása közben. A közvetítés során sokszor mutatták Nagy Ervin és Radnai Márk arcát, ők sem voltak feldobva a bakiparádé hallatán.

2. Feltűnő volt, hogy a mostani beszédében Magyar Péter már nem is említette az előrehozott választásokat, míg szilveszterkor még ez volt a fő követelése. Ennek oka – amivel kapcsolatban a napokban Hadházy Ákos is elszólta magát –, hogy a saját, belső közvélemény-kutatásaik szerint a Fidesz szavazótábora továbbra is egységes, az ellenzék számára pedig rendkívül borús a kép. Tudja, ha most lenne egy választás, akkor azon a Fidesz nyerne magabiztosan, így inkább feladta az előrehozott választás követelését.

3. Elmaradtak a nagy bejelentések a pártépítésével kapcsolatosan: korábban az volt a várakozás és maga Magyar Péter is arról beszélt, hogy február közepére bejelenti, kik lesznek az egyéni jelöltjei, kikkel fut neki egy áprilisi előrehozott választásnak. Ez azonban teljesen elmaradt, egyetlenegy jelölt nevét sem jelentette be, ami megerősíti az informátorom korábbi állítását: szerény képességű emberek jelentkeztek jelölteknek, akik alkalmatlanok arra, hogy parlamenti képviselőjelöltek legyenek.

4. Hatalmas molinók jelezték, hogy a rendezvényt Brüsszelből finanszírozták, mindenhol a Manfred Weber vezette Európai Néppárt logója volt, emellett a „Vissza Európába” szlogen is azt üzente áthallásosan, hogy vissza akarnak térni a brüsszeli iránymutatást követő politikához, ami 2010 előtt jellemezte Magyarországot. Ez a háború, a migráció és a gender támogatását jelenti. Ezért sem érdemes a hangzatos ígéreteivel foglalkozni, úgyis azt fogja csinálni, amit Brüsszelből mondanak neki. Maga Tarr Zoltán alelnök is elszólta magát: nem is ők csinálják a programjukat.