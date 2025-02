Magyar Péter félreállította az őt kritizáló alelnökét

A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter a közösségi média oldalán jelentette be, hogy a Tisza Párt operatív működését Pósfai Gábor veszi át Radnai Márktól, miközben Farkas Dezső is visszatér a párt első vonalába, aki a TISZA Szigetek munkáját fogja koordinálni és irányítani.

Mint ismeretes a Tisza Párt operatív irányításától elköszönő Radnai Márkról több olyan hangfelvétel is napvilágra került, amely kellemetlen volt Magyar Péter számára.

Az egyik felvételen Radnai szájából az hangzik el, hogy szerinte Magyar mindenkit áldozati szerepbe tesz, de kijelenti azt is, hogy Magyar Péter „szülei valamit g…cire elb…sztak” mindkét fiúnál, vagyis Magyarnál és a testvérénél is.

Nem tudom, mi a családi háttere, de őket valahogy nagyon nem tanították meg szeretni

– fogalmazott Radnai.

Radnairól már korábban is kiderült, hogy negatív kontextusban kommunikált Magyar Péterről. Novemberben egy másik felvételen a párt pénzügyi káoszáról és a pártelnök költekezéseiről beszélt, de azt is szóvá tette, hogy a pártelnök a saját öccsének is juttathatott pénzt.

A beszélgetés során arra is kitért, hogy Magyar és az addigi pénzügyese, egy bizonyos Dezső, hogyan bántak a pénzzel.

Dezső mindenre rábólintott, amit a Peti akart, és kiszórt kib…szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök téri izére. És ez no f…ckin’ way

– fogalmazott Radnai, érzékeltetve, hogy szerinte felesleges volt a költekezés.

Összenő ami összetartozik, újraindul a nagy ellenzéki összefogósdi?

A Magyar Péter vezette párt élvonalába visszatérő Farkas Dezső korábban Demszky főtanácsadójaként is tevékenykedett, amelynek keretében hozzátartozott a Gyurcsány-kormánnyal való kapcsolattartás is.

A volt SZDSZ-es politikusának a Tiszához való mostani megérkezése alapján a Fidesz ezek szerint jó helyen kapiskált, amikor úgy vélte, hogy Magyar Péter valójában egyáltalán nem is szakította meg az együttműködést a bukott régi balliberális ellenzékkel.

Az egyik friss Facebook-posztjában erre az eltitkolt kapcsolatra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.