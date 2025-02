Az interjú legfontosabb megállapításai:

A választási esélyek miatt végül szükségessé válik Magyar Péter számára az együttműködés a baloldallal.

A Tisza párt valódi népszerűsége kérdéses, mivel a nagygyűléseken és választásokon gyenge eredményeket hoznak.

Magyar Péter és a DK közötti együttműködés titokban zajlik, hogy elkerüljék a politikai károkat.

Gyurcsány Ferenc felszólította az együttműködésre Magyar Pétert, amire formális elutasítást kapott a Tisza vezetőjétől. Mennyire mozog kényszerpályán a DK és a Tisza a választási matematika alapján az ellenzék választási összefogásának vonatkozásában? Magyar Péter "összegyurcsányozódásának" a negatív hatása mennyire lehetetlenítheti el a 106 egyéni választói körzetre kiterjedő DK-Tisza választási együttműködést?

Magyar Péter még az önkormányzati választási kampányt megelőzően is arról beszélt, hogy kizár minden együttműködést a régi baloldali pártokkal, magát Karácsony Gergelyt is Gyurcsány emberének nevezte. Ehhez képest most már minden akadály nélkül együttműködnek a fővárosban, Karácsony Gergelyt még limonádézni is elhívta a lakására Magyar Péter. A 2026-os parlamenti választás kapcsán is ugyanez a folyamat várható:

most még tagadják az együttműködést, de az végső soron elkerülhetetlen lesz.

Ennek oka pedig igen egyszerű: az egyéni körzetekben csak akkor van esélye a baloldalnak, ha nem osztják meg az ellenzéki szavazatokat, hanem egy az egy elleni küzdelem alakul ki. Ez főként a fővárosi egyéni körzetekben lesz érdekes kérdés, ugyanis például Újpesten, Angyalföldön, Zuglóban, de már budapesti kerületekben is meglehetősen erős még mindig a régi ellenzék, így ha ők is elindulnak a 2026-os választáson egy saját jelölttel, illetve a Tisza párt is, akkor könnyen elképzelhető, hogy a Fidesz még ezekben az erősen ellenzéki körzetekben is kijöhet nevető harmadikként. Ezek a viták minden egyes választás előtt lezajlanak az ellenzéki oldalon, korábban például a Momentum volt hasonló helyzetben, mely párt a kezdetekben szintén kizárta az együttműködést Gyurcsány Ferenccel. Majd a választás napjához közeledve az utolsó pillanatokban lépegettek vissza egymás javára, meglehetősen komikus jelenetek keretében.