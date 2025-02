Több hasonló botránya volt Magyar Péternek és Kulcsár Krisztiánnak

Kulcsár Krisztián, a MOB volt elnöke pénzügyi visszaélések és vállalhatatlan stílusa miatt bukott meg, többek között saját magának és embereinek játszott ki pénzeket.

A sportoló a Tisza Pártban politikai szerepet vállal Magyar Péter mellett, akivel közös vonásuk a pénzügyi átláthatatlanság és a belső közösségek elárulása.

A MOB volt elnökét olimpiai bajnokok szólították lemondásra, végül a MOB rendkívüli ülésén vonták meg tőle a bizalmat, ami miatt távozni kényszerült.

A Tisza Párt kongresszusán elhangzott beszéde csak egy újabb példája annak, milyen emberekkel veszi körül magát Magyar Péter. Kulcsár Krisztiánt korábban is botrányok övezték, és nem egyszer előfordult, hogy a rábízott pénzekkel trükközött, sőt saját közösségét is elárulta. A sportvezető 2017 és 2022 között vezette a MOB-ot, ám végül bizalomvesztés miatt kellett távoznia – hangzott el a Tényekben.

Az egyik legsúlyosabb eset az volt, amikor kiderült, hogy 3,9 millió forintos kiegészítést szavazott meg saját magának és közvetlen munkatársainak, köztük a MOB akkori főtitkárának.

Ez a gyakorlat feltűnően hasonlít arra, ahogyan Magyar Péter is a saját embereinek juttatott pénzeket.

Magyar Péter, a Tisza Pár elnöke (Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP)

A botrányok során az is napvilágra került, hogy egy gazdálkodási jelentést – amely Kulcsár saját jutalmának kifizetését is tartalmazta – későbbi dátummal akartak rögzíteni, hogy szabályosnak tűnjön a pénzmozgás.

Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a pénzügyi átláthatatlanság Kulcsár Krisztián és Magyar Péter esetében is közös vonás.

Az információk szerint olyan is előfordult, hogy Kulcsár Krisztián elnökségi felhatalmazás nélkül írt alá nagyobb kötelezettségvállalásokat, amelyekre egyébként nem lett volna jogosult. Emellett vállalhatatlan stílusa is hasonlóságot mutat Magyar Péterével. Az egykori MOB-elnök viselkedése miatt öt olimpiai bajnok is lemondásra szólította fel, köztük Gyurta Dániel és Magyar Zoltán. Utóbbi így nyilatkozott:

Elmondhatom, hogy velem elnök még úgy nem beszélt, mint Kulcsár Krisztián, aki személyes sértésként élte meg, ha valamivel nem értettem egyet.

A szakmai kritikák mellett az is sokaknak szemet szúrt, hogy míg elődei ingyen végezték a MOB elnöki feladatait, addig Kulcsár fizetést vett fel érte. Ráadásul saját bérét 1,2 millió forintról 2,6 millió forintra emelte. A botrányok és belső konfliktusok végül odavezettek, hogy 2021 december 30-án a MOB rendkívüli ülésén megvonták tőle a bizalmat, majd kénytelen volt lemondani tisztségéről.