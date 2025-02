Mennyi az idő, Marci?! – videón Magyar Péter Partizán-interjújának legemlékezetesebb pillanatai

Mennyi az idő, Marci? – hangzott el többször is Magyar Péter szájából a keddi Partizán-interjú során. A Tisza Párt elnöke baloldalról is rengeteg kritikát kapott, amiért többször is Gulyás Márton műsorvezető szavába vágott és nem válaszolt a kérdésekre. Összegyűjtöttük az interjú legemlékezetesebb pillanatait.

Mint ismert, Magyar Péter a Partizán-interjú után a baloldalról is bőven kapott kritikát, például a HVG-től, a 444.hu-tól, vagy Nagy Attila Tibor elemzőtől, de még a Tisza Párt belső fórumain is elégedetlenkedésüknek adtak hangot a párt szinpatizánsai. Gulyás kényelmetlen kérdéseire - különösen a részvényeire vonatkozó kérdezősködésekre - agresszívan reagált a Tisza Párt elnöke – írta a Facebookon Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző, aki szerint a Tisza vezetője az interjú más részeiben is közbevágott a kérdező szavába, minősítette a kérdéseket, amelyek nem tetszettek neki. Szerinte Magyar Péter többször felemelte a hangját, kezdett indulatossá válni az interjú során. Videónkban ezekből a pillanatokból mutatunk meg néhányat.

