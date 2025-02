Deák Dániel: Magyar Péternek elgurult a gyógyszere, amikor a részvényeiről kérdezték

Az Origónak nyilatkozva Deák úgy fogalmazott:

annak ellenére, hogy Gulyás eleinte kedvesen kérdezett, meglehetősen frusztrált volt a Tisza Párt elnöke.

A szakértő azt is elmondta, hogy még a 444.hu is megírta, hogy egy Magyar Péter-Gulyás Márton csörtébe ment át az egész interjú. Véleménye szerint ez annak is köszönhető, hogy

a meglehetősen idegesen viselkedő pártelnök olyan alapvető szakpolitikai kérdésekre sem tudott válaszolni, mint hogy a Tisza Pártnak kik lesznek a vezető arcai, illetve, hogy egykulcsos vagy többkulcsos adórendszert szeretne-e bevezetni.

Hozzátette: nem mutatta azt, hogy neki bármilyen víziója lenne az ország jövőjét illetően, ami egy olyan politikustól elvárható lenne, aki az ország vezetésére készül.

Deák Dániel leírta közösségi oldalán, a szerinte amúgy nem túl érdekes beszélgetést minden olyan baloldali médium, amelyik valaha kapott amerikai forrást vagy Soros-pénzt, élőben, percről percben közvetítette. Ennek kapcsán lapunknak elmondta,

jól látható, hogy az elmúlt hetekben összehangoltan léptek fel ismét a Soros NGO-hoz tartozó sajtótermékek.

Mint mondta, építik azt a narratívát, amely most a Partizán-interjúban visszaköszön. Egy jól felépített struktúráról van szó, amelyik hálózatosan működik - hangsúlyozta. Arról is szót ejtett, hogy érdekes egybeesés, hogy

a Transparency International pont ma tette ki jelentését, amely teljesen szembemegy a valósággal, és már számtalan alkalommal megcáfolták az úgynevezett "korrupciós index" módszertanát.

A szakértő azzal összegezte gondolatait, hogy látszólag a baloldali médiumok próbálták sztárolni, de a jelek szerint nagy reménységük Magyar Péter nem olyan teljesítményt nyújtott, mint amit elvártak.