Magyar Péter kiakadt, amikor megkérdezték az Origón közölt adatokról

Gulyás Márton a Partizánban – ugyan hivatkozás nélkül – az Origo február 5-ei cikkére utalt, amikor arról kezdett el beszélni, hogy a Google Trends adatai szerint visszaesett az érdeklődés Magyar Péter iránt, a műsorvezető releváns és objektív adatforrásként hivatkozott ezekre az számokra. A „Van egy mutató, ami Magyar Péter mélyrepülését jelzi” című írásunkban azzal foglalkoztunk, hogy

2024 közepe óta jelentősen lanyhult az érdeklődés Magyar Péter iránt a Google felületein, a Tisza Párt elnökére február első napjaiban feleannyian kerestek rá, mint azon a napon, amikor napvilágot látott az a hangfelvétel, amin Magyar arról beszél, hogy akkori barátnője Vogel Evelin elégítse ki a szavazófülkében.

Nem kedveli a Google Trends adatait. Érthető

Fotó: Facebook

Gulyás Márton ugyanazt olvasta ki a Google Trends idősoros adataiból, mint munkatársunk. „A külső szemlélő nem igazán láthatja ezt a kampányüzemmódot, és valamelyest valószínűleg erről tanúskodik az is, hogy

a Google Trends adatai szerint a Magyar Péter iránti érdeklődés az elmúlt egy évben ismét a legalacsonyabb szinten, az augusztus elejével megegyezővel áll”

– mondta a Partizán műsorvezetője Magyarnak, aki erre felháborodottan reagált.

„Hogy is mutattad, Marci?” - emelte fel a tenyerét Magyar Péter megálljt parancsolva. „Pillanatra nem tudtam, hogy az Origo stúdiójában vagyok, vagy a Megafonnál” – mondta, elismerve, hogy pontosan tudja, mi állt az Origo korábbi cikkében. „Utoljára a Google Trans, nem tudom minek az adataira Deák Dániel hivatkozott” – folytatta Magyar Péter.

Arról már nem beszélt, hogy a Google Trends egy olyan online eszköz, amely a Google keresési adatait elemzi és vizualizálja.

A Google Trends február 12-ei adatai is nagyon érdekesek: a jelenleg felkapott kategóriában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének neve és a Magyar Péter Partizán szókapcsolat is trendingelt, előbbire a Google Trends adatai szerint kétszer annyian kerestek rá az elmúlt 24 órában. De az is jól látható, hogy a Bajnokok Ligája eredménnyei is csapatai jóval több embert érdekelnek a Tisza Párt elnökénél.