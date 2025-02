Még a baloldali elemző szerint is rosszul sikerült Magyar Péter interjúja 

Mellébeszélés

Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter a beszélgetés során több kulcskérdésben sem adott egyenes választ, ami politikai stratégiáját tekintve érthető, de hitelességi problémákat is felvet. Az elemző kiemelte, hogy

Gulyás Márton programjellegű kérdései – köztük az egykulcsos adórendszerrel kapcsolatos felvetés elől – Magyar rendre kitért.

Magyar az interjú elején hosszas körírás után is csak nehezen vallotta be, hogy elképzelhetőnek tartja miniszterelnök-jelöltségét. Az elemző szerint ez is arra utal, hogy a politikus igyekszik minden lehetséges szavazójának megfelelni, de ezzel egyben kockáztatja politikai hitelességét.

Bőbeszéd

A szakértő szerint Magyar Péter kommunikációs stílusának egyik visszatérő hibája, hogy interjúhelyzetben gyakran hosszan, csapongva beszél, és ezzel elveszti a lényegi üzenetét. Mint azt az elemző leírta,

a Tisza Párt vezetője többször is monológba kezdett, amivel ahelyett, hogy erős politikai üzeneteket fogalmazott volna meg, inkább bizonytalanság benyomását keltette.

Agresszivitás

Az interjú során több alkalommal is

feszült helyzet alakult ki, különösen, amikor Gulyás Márton a Magyar Péter elleni büntetőjogi vádakat feszegette, köztük a bennfentes kereskedéssel kapcsolatos hangfelvételek ügyét.

Nagy Attila Tibor úgy véli, a Tisza Párt elnöke ekkor láthatóan frusztrálttá vált, felemelte a hangját, sőt, egyes kérdéseket minősített is.

Az elemző szerint külön aggodalomra ad okot, hogy Magyar az interjú során megjegyezte: Nyugat-Európában az újságírók már börtönbe kerülnének egy hasonló hangfelvétel közreadáséért. Nagy felveti a kérdést: ha Magyar hatalomra jutna, bosszút állna-e azokon a szerkesztőségeken, amelyek kényes témákkal foglalkoznak?

Nagy Attila Tibor arra a következtetésre jutott, hogy Magyar Péter interjújának kudarca két okra vezethető vissza:

vagy a kommunikációs stábja készítette fel rosszul, vagy önmaga nem tudott uralkodni az érzelmein.

Az elemző szerint Magyar hibái nem maradnak következmények nélkül, hiszen ellenfelei hónapokon át hivatkozhatnak majd ezekre a momentumokra.