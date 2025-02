Megsértette Magyar Pétert, megbuktatták a Tisza Párt operatív vezetőjét - videó

A Tisza Pártról szóló hírekben soha nem hallani testületi döntésekről. A párt vezetője pedig amikor nyilatkozik, mindig egyes szám első személyben teszi azt. Magyar Péter a közösségi média oldalán jelentette be, hogy a Tisza Párt operatív működését Pósfai Gábor veszi át Radnai Márktól.

Mint ismeretes, a Tisza Párt operatív irányításától elköszönő Radnai Márkról nem sokkal korában több olyan hangfelvétel is napvilágra került, amely kellemetlen volt Magyar Péter számára.

Az egyik felvételen Radnai szájából az hangzik el, hogy szerinte Magyar mindenkit áldozati szerepbe tesz, de kijelenti azt is, hogy Magyar Péter „szülei valamit g…cire elb…sztak” mindkét fiúnál, vagyis Magyarnál és a testvérénél is.

Nem tudom, mi a családi háttere, de őket valahogy nagyon nem tanították meg szeretni

– fogalmazott Radnai.

Radnairól már korábban is kiderült, hogy negatív kontextusban kommunikált Magyar Péterről. Novemberben egy másik felvételen a párt pénzügyi káoszáról és a pártelnök költekezéseiről beszélt, de azt is szóvá tette, hogy a pártelnök a saját öccsének is juttathatott pénzt.

A beszélgetés során arra is kitért, hogy Magyar és az addigi pénzügyese, egy bizonyos Dezső, hogyan bántak a pénzzel.

Dezső mindenre rábólintott, amit a Peti akart, és kiszórt kib…szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök téri izére. És ez no f…ckin’ way

– fogalmazott Radnai, érzékeltetve, hogy szerinte felesleges volt a költekezés.

A napokban a párton belüli változások kapcsán Magyar Péter beszélt ugyanakkor olyan új fejleményekről is, amelyek alapján a párt működését Magyar Péter gyakorlatilag továbbra is egyedül határozhatja majd meg.

A Tisza február 15-re tervezett nagy pártrendezvényen például olyan újabb szakembereket mutat majd be Magyar Péter, akik az előzetes bejelentés szerint csak kívülről támogatják a pártot.

A februári beharangozó sajtótájékoztatóján Magyar Péter elmondta, hogy továbbra is megmarad a Tisza-szigetek önállósága és a párttól való függetlensége.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Tisza-szigeteknek továbbra sincs semmilyen beleszólása a párt ügyeibe, a párt – vagyis Magyar Péter – döntéseit viszont minden kritika nélkül végre kell hajtaniuk.

Érdekesen sokatmondó ugyanakkor persze az is, amiről nem beszélt Magyar Péter. Például arról, hogy elindult-e és hol tart vajon a pártban a tagfelvétel elindítása. Információk hiányában nem tudni, hogy a Tiszának jelenleg pontosan hány tagja van – miközben Magyar Péter folyamatosan előrehozott választást követel és azt kommunikálja, hogy pártja az ország vezetésére készül.

Magyar Péternek tehát a fentiek alapján egyáltalán nem kell foglalkoznia azzal, hogy megszerezze a pártja tagságának támogatását a pártot érintő döntésekhez, hiszen a jelek szerint a Tisza Pártban nincs demokrácia, minderről a pártelnök dönt.

Sokat elmond Magyar Péter vezetői stílusáról az is, ahogy az őt támogató szavazókról és saját munkatársairól gondolkodik. Minderről szintén szivárogtak ki korábbi hangfelvételek.