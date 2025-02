Magyar Péter kritizálása ellen készítik fel a Tisza-szigetek tagjait

A Tisza-szigetek tagjai a közterületeken fognak pénzt gyűjteni, ezért szituációs gyakorlatokkal képzik őket. Mindez az Alpokalja Tiszasziget közösségi oldaláról derült ki - írja a Magyar Nemzet a Hír TV-re hivatkozva.

Arra képzik a tagokat, hogy hogyan reagáljanak, ha valaki Magyar Péter drága autóját, ruháját, vagy felesége lehallgatását tenné szóvá.

A posztból az is kiderül, hogy 15 csapat van, és 8-8 szituációs gyakorlatot kapnak. Még arra is figyelmeztették a tagokat, hogy ha „pofon vágják az őket leköpő fideszest”, akkor a híradókba is bekerülhetnek.