Ismét külföldi parancsra tüntettek Magyar Péterék

Magyar Péterék február elsejére szerveztek tüntetést Debrecenbe, ahol „az országban történő akkumulátoripari beruházások ellen emeli fel a szavát” a Mikepércsi Anyák (MIAKÖ), az AKÁRTEIS, és a Zebraszerda, valamint a Tisza Szigetek képviselői.

Külföldről finanszírozhatják a debreceni tüntetést

Arról már az 1693 nevű oldal számolt be, hogy szoros az együttműködés Magyar Péter emberei és a külföldről finanszírozott nyomásgyakorló csoportok között. A Tisza szigetekkel „teljes egyetértésben és együttműködésben szervezték” a közös tüntetést február 1-én Mikepércs és Debrecen között a fent említett szervezetek.

Ezek a mozgalmak azok, melyeket külföldi támogatóik azért tartanak, hogy politikai aktivitást végezzenek Magyarországon. A mostani feladatuk, hogy az épülő akkumulátorgyárak ellen tiltakozzanak azzal a céllal, hogy a magyar gazdaság a háború miatti válságos időszakot minél nehezebben vészelje át.

Minderre a legalkalmasabb hely Debrecen, ahol a keleti és a nyugati tőke találkozik. Itt épít ugyanis elektromos autógyárat a BMW, melyhez nélkülözhetetlen az akkumulátorok elállítása is.

Uszítanak a Soros-szervezetek

Szintén az 1693 írt arról, hogy a brüsszeli pénzzel finanszírozott, beruházásellenes nyomásgyakorló szervezetek, amilyen a MIAKÖ is, illetve a híveik, az ország legtávolabbi pontjairól is utaztattak Debrecenbe közismerten botrányos embereket. A mostani debreceni tüntetésre is aktivistákat utaztattak az ország különböző pontjairól, így alig vannak helyiek a tömegben. A portál emlékeztet rá, hogy Magyar Péter anyák napi tüntetésére a tiszások több ezer aktivistájukat buszoztatták Záhonytól Kőszegig, és akkor is alig voltak helyiek a tüntetők között.

Az óellenzéki törpepártok ugyanúgy beállnak a külföldi támogatású szervezetek és a Tisza mögé, ahogyan a dollármédia is. A Párbeszéd és a Szikra Mozgalom lelkes támogatója a szombati debreceni vándortüntetésnek. A portál szerint

nyugodtan kijelenthetjük, az uszítás a sajtóban már a Soros-szervezetek megérkezése óta tart Debrecenben, de az erőszakos cselekmények csak akkor jelentek meg terepen is, amikor ezek az akkumulátorgyárak ellen tüntető „civil” szervezetek és a velük közösen ténykedő Tisza-szigetek is megjelentek.

Ugyanaz a módszer minden országban

Szlovákiában a Grúz Nemzeti Légió nevű georgiai félkatonai alakulat és annak vezetője, Mamuka Mamulasvili is bekapcsolódott a Szlovákiában az elmúlt hetekben tartott kormányellenes tüntetések szervezésébe.

Külföldi erők állnak a szlovákiai kormány-ellenes tüntetések mögött

- ezt már titkos-szolgálati jelentésekre alapozva állította a szlovák kormányfő. Lengyelországban letartóztatásokkal folytatódik az új kormány harca az előző vezetéssel, a Jog és Igazságosság Párt szerint a Soros-hálózat áll az események mögött.

Külföldi titkosszolgálatok állnak a szerbiai tüntetések mögött

- ezt pedig már Alekszandar Vucsics szerb elnök mondta. Úgy fogalmazott: az egyetemisták és az ellenzék által szervezett tömeges megmozdulások valójában külföldi titkosszolgálatok kísérletei az ország destabilizálására. Pénteken Robert Fico szlovák miniszterelnök fogalmazott meg hasonlót. Titkosszolgálati jelentések alapján azt mondta: külföldi erők állnak a szlovákiai kormányellenes tüntetések mögött. Elemzők szerint egész Közép-Európát destabilizálná a globalista Soros-hálózat.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK