Utánajártunk, hogy Magyar Péter valóban feljelentette-e Vogel Evelint

A már említett, november 10-i sajtótájékoztatón ráadásul Magyar Péter azt is állította, hogy bizonyítani tudja: Vogel Evelin havonta 5 millió forintot kap Kubatov Gáboréktól, „és hogy az egész [lehallgatás] egy milyen megszervezett dolog”. A sajtó kérdéseire pedig azt is közölte, hogy ezt nemcsak egy, hanem „többfajta bizonyíték bizonyítja”, amiket „természetesen” kész a sajtónak is átadni.

Magyarnak nincs válasza

Mivel azonban egyetlen sajtótermékben sem találtuk nyomát annak, hogy leközölték volna a Magyar Péter által beígért bizonyítékokat, ezért kérdéseinkkel a Tisza Párthoz és annak elnökéhez fordultunk.

Alapvetően azt szerettük volna megtudni, hogy az állítólagos bizonyítékokat lapunk rendelkezésére bocsátja-e a Tisza elnöke, valamint hogy ténylegesen megtörtént-e a feljelentés.

Ha ugyanis november 11-én – vagy legkésőbb 12-én – Magyar valóban feljelentette Vogel Evelint, akkor mostanra már biztosan ki kellett volna annak derülnie, indult-e büntetőeljárás a feljelentés nyomán.

Cikkünk megjelenéséig azonban sem a Tisza sajtóosztályától, sem pedig a párt elnökétől nem kaptunk választ. Holott a történet szempontjából fontos adalék lenne, milyen szakaszban tart éppen a feljelentés. Magyar Péter ugyanis a Partizánban kész tényként állította, hogy Vogel Evelin bűncselekményt követett el, és erre hivatkozva akart kitérni a bennfentes kereskedésre vonatkozó kérdések elől.

Ámde ha a rendőrség nem indított büntetőeljárást az ügyben – netán maga a feljelentés sem történt meg –, akkor a bűncselekmény elkövetésének teljesen hamis indokára hivatkozva akarja Magyar elhallgattatni a sajtót.