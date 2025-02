Orbán Viktor világossá tette: Magyarország a gyermekvédelem és a genderideológia elleni fellépés ügyeiben nem fog engedményeket tenni

– Rendkívül tartalmas, a politikai üzenetek mellett számos olyan konkrét kormányzati intézkedést bejelentő évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor miniszterelnök, mint az infláció elleni határozott állami fellépés vagy éppen az életre szóló adómentesség két és három gyermekes anyákra való kiterjesztése. A most bejelentett konkrét intézkedéseket kik fogják a saját bőrükön is érezhetően megtapasztalni a magyar társadalmon belül?

– A miniszterelnök több mint tíz konkrét intézkedést vagy annak az előzményét jelentette be szombaton: amerikai mintára – a politikai korrupció felszámolása érdekében – tavasszal elkészül a Magnyickij-törvény magyar verziója, hogy a külföldi érdekeket szolgáló szervezetek ne tudjanak párhuzamos hatalmi struktúrákat tovább építeni. Elindul a „100 ÚJ GYÁR” program, valamint az inflációt megfékező intézkedések bevezetését is kilátásba helyezte a kormányfő. Óriási, európai és világszinten is egyedülálló módon erősödik tovább a magyar családtámogatási rendszer: csecsemő- és gyermekgondozási díjak SZJA-mentessé válnak, a 2 vagy 3 gyermeket nevelő édesanyák pedig életük végéig tartó SZJA-mentességet kapnak, két ütemben. A nyugdíjasoknak szánt kedvezmény, a kábítószer terjesztésével és használatával szembeni fellépést is ide véve egyszerű konklúziót vonhatunk: ahogy az elmúlt 15 évben, úgy a jövőben is az a kormány célja, hogy a nemzeti oldal intézkedéseiből mindenki profitáljon. A Fidesz néppártként minden társadalmi csoportot képvisel, ez pedig a tegnap bejelentett intézkedésekben testet is ölt.