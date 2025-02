Markáns lehűlés kezdődik, lesz, ahol -15 fokot mérnek

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Péntek

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható csapadék: nagyrészt eső, de északkeleten és délutántól délnyugaton is havas eső, havazás is valószínű. A Mecsekben és az Északi-középhegység térségében hullhat pár cm-es vizes hó. Az északi, északnyugati szél megerősödik. +1 és +9 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombat

Észak felől csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap. A középső tájakon lehet legtovább borongós az idő, és itt eleinte hószállingózás, hózápor is valószínű. Erős lehűlés várható, délután már csak -1, +4 fok lesz.



Vasárnap

Változóan felhős időre van kilátás, elszórtan hózáporral. Az északi szél megélénkülhet. Reggel -6, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk.



Hétfő

A többórás napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. Nem várható hó. Reggel -10, délután pedig csak 0 fok körül változik a hőmérséklet.



Kedd

Hideg, száraz téli idő ígérkezik. Reggel komoly fagyok lehetnek, akár -15 fokkal, délután is csak kevéssel alakul fagypont felett a hőmérséklet.