Négyhetes dél-ázsiai luxusutazásra indult Márki-Zay Péter

Ritka lehetőség ez egy polgármesternek, hogy el tud menni szabadságra, most élni fogok vele. Én az egyik kislányommal, a harmadik lányommal fogok menni. Önök érezzék jól magukat addig is. Fogom tudósítani önöket majd erről az utazásról is. A munkatársaim természetesen végzik a dolgukat akár a közösségi oldalon, akár a városházán, tehát nem lesznek magukra hagyva, nem lesznek egyedül.