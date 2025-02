Márki-Zay Péter: Teljes szívemmel támogatni fogom Magyar Pétert!

"Ha megnézik e felvételt, látni fogják a véleményemet ezekről a kérdésekről is. Amit ott is elmondtam: én abban vagyok érdekelt, hogy ezt a korrupt, jogtipró, szociálisan érzéketlen rendszert mielőbb eltakarítsuk. Ha erre Magyar Péternek van ma a legnagyobb esélye, én számomra nem kérdés, hogy őt teljes szívemmel támogatni fogom. Még akkor is, ha vannak bizonyos értékrend- és stílusbeli különbségek közöttünk" - írta közösségi oldalán Hódmezővásárhely polgármestere.

Ha ugyanis nem tudjuk elengedni azt ami elválaszt bennünket, ugyanazon oldalon állókat egymástól, és nem tudunk egységesen fellépni e korrupt, jogtipró rezsim ellen, akkor ez az ország a jövő lehetőségeitől vágja el hosszú időre magát!

Abraham Lincoln így fogalmazta ezt meg: "Ha megosztanak bennünket, akkor legyőznek. Ha összefogunk, győzünk." A Kobak Klub felvétele itt. Köszönöm a Klubnak az igazán megtisztelő meghívását!" - zárta bejegyzését Márki-Zay Péter.