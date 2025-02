Megépült Paks II. - Legóból

A Lego a világ egyik legértékesebb játék márkája, ez nem is lehet vita tárgya. De nem volt ez mindig így, hiszen évtizedekkel ezelőtt a dán céget is meglegyintette a csőd szele. A vállalat vezetése akkor úgy határozhatott volna úgy is, hogy visszavágja a költségeket, és egyszerűbb, olcsóbb termékekkel próbálja visszahódítani a vásárlókat. Ehelyett inkább a másik irányba indultak, hiszen úgy döntöttek, hogy minden korábbinál határozottabban nyitnak a felnőttek felé is.