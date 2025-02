Megszűnt az LMP parlamenti frakciója

Hivatalosan is kilépett Csárdi Antal az LMP frakciójából, így pedig a zöld párt frakciója megszűnt, mivel létszáma a jogilag elvárt 5 fő alá csökkent - derült ki az Országgyűlés honlapjáról. Így a tavaszi ülésszak kezdetén már csak hat ellenzéki frakció lesz.

Csárdi Antal még tavaly októberben a Facebookon jelentette be a kilépését az LMP-ből, amelyet azzal indokolt, hogy "szomorúan kell szembenéznem azzal a ténnyel, hogy kibékíthetetlen ellentét van az LMP és az én politikai alapértékeim között”. Schiffer András, az LMP alapítója így reagált Csárdi Antal LMP-ből való kilépésére a Facebook-bejegyzése alatt kommentben: "A mandátumodat nem kéne véletlenül visszaadnod? Tudod, amit kizárólag Ungár Péternek és Gyurcsány Ferencnek köszönhettél, 2018-ban is és 2022-ben is".

Csárdi arra hivatkozva nem mond le, hogy egyéniben nyerte a mandátumát.