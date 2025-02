Megtört a jég: Trump tárgyalt Putyinnal!

Donald Trump az általa alapított Truth Social nevű közösségi oldalon jelentette be, hogy telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Telefonon tárgyaltak egymással. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU and Alexander NEMENOV / AFP)

"Beszélgettünk Ukrajnáról, a Közel-Keletről, az energiáról, a mesterséges intelligenciáról, a dollár erejéről és számos egyéb témáról. Mindketten elmélkedtünk nemzeteink nagy történelméről, és hogy milyen sikeresen harcoltunk együtt a II. világháborúban" - írta az Egyesült Államok elnöke. "Mindketten beszéltünk nemzeteink erősségeiről, és arról, hogy milyen előnyökkel jár majd a közös munka. De elsőként mindketten egyetértettünk abban, hogy gátat kívánunk szabni további fiatal katonák halálának. Putyin elnök még a "Józan ész" kampánymottómat is használta, amiben mindketten erősen hiszünk. Megállapodtunk a szoros együttműködésben és hogy meglátogatjuk egymást. Abban is megállapodtunk, hogy kijelöljük a megfelelő embereket, akik azonnal megkezdik a tárgyalásokat, első lépésként felhívjuk Zelenszkij ukrán elnököt, hogy tájékoztassuk erről a beszélgetésről" - írta Trump, hozzátéve, hogy posztja megírása után meg is ejti ezt a telefont.

"Megkértem Marco Rubio külügyminisztert, John Ratcliffe-et, a CIA igazgatóját, Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadót és Steve Witkoff nagykövetet, hogy vezessék a tárgyalásokat, amelyekről úgy gondolom, hogy sikeresek lesznek. Emberek milliói haltak meg egy háborúban, amely nem történt volna meg, ha én lettem volna az elnök, de ez már megtörtént, így az a dolgunk, hogy véget vessünk neki. Szeretnék köszönetet mondani Putyin elnöknek, hogy felhívott telefonon!" - írta Trump elnök.