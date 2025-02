Menczer Tamás: Mi békepárti patrióták védjük az országot – videó

Senki sem állította, hogy tökéletesek vagyunk, de azt állítom, azt állítom, mondom még egyszer, hogy az elmúlt 15 évben és most is az én politikai közösségem védi a magyarokat, már csak azért is, mert most már mindenki tudja, hogy a balliberális politikusokat, szervezeteket és a sajtó tekintélyes részét külföldről finanszírozzák és irányítják – mondta Menczer Tamás, majd hozzátette:

És ennek a szervezetnek van az élén jelenleg a Brüsszel Péter, aki meg egy Weber-csicska. Tehát ők nem a magyar érdekeket képviselik, bármit hazudnak, a kicsik ott nagyokat hazudnak, hanem ők elárulták eddig is és elárulják, jelenleg meg a jövőben is Magyarországot.

Ezzel szemben mi, patrióták, békepárti, biztonságpárti és családpárti patrióták, védjük az országot. Ez a különbség a politikai felhozatalban – hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.