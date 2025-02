Magyarország nem támogatja Ukrajna NATO- és EU-tagságát

A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a Donald Trump vezette amerikai adminisztráció világossá tette: Ukrajna NATO-tagsága nem reális, ahogyan az sem, hogy Kijev visszaszerezze az összes, Oroszország által elfoglalt területet.

Szerinte

Trump a józan ész politikáját képviseli, amely tárgyalásra és békére épül – szemben Brüsszel álláspontjával.

Menczer leírta, a „háborúpárti brüsszeli bürokraták” továbbra is finanszírozni akarják a háborút, és még több pénzt áldoznának Ukrajnára, akár az Egyesült Államok helyett is. Kifogásolta azt is, hogy az EU vezetése továbbra is Ukrajna csatlakozását szorgalmazza, miközben – állítása szerint – az ország nem alkalmas az uniós tagságra.

A politikus három fő érvet sorolt fel Ukrajna uniós csatlakozása ellen:

Nem teljesíti a tagság feltételeit – Szerinte Ukrajna gazdasági és jogállamisági szempontból sem felel meg az uniós követelményeknek. Nem biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait – Menczer szerint Kijev nem tartja tiszteletben a magyar nemzeti közösség jogait. Súlyos gazdasági hatásokkal járna – Kiemelte, hogy Ukrajna csatlakozása jelentős pénzügyi terhet róna Magyarországra, például az agrártámogatások elosztásában, amely miatt szerinte a magyar gazdák forrásai Ukrajnába áramolnának.

Menczer Tamás zárásként hangsúlyozta: