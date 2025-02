Ezért tervezhetett merényletet iskolatársai ellen a magyar diák, akit az FBI értesítése alapján kaptak el

Az ilyen esetekben, főként ha gyerekről van szó, akkor a szülőnek kötelező gondoskodnia arról, hogy gyereke megkapja a megfelelő kezelést, ami súlyos esetben kényszergyógykezelést is jelenthet, ugyanis a beszűkült pszichotikus tudatállapot miatt az ember veszélyes lehet másokra és önmagára is.

A fiatal angolul írta a posztot, amit február 15-én este fél kilenckor tett közzé, amelynek a címe az volt, hogy „iskolai mészárlást tervezek”. A fiú arról írt, hogy utálja az iskoláját, és azokat is, akik oda járnak. Azonban a bejegyzést közzé tévő diák nem nevezte meg az intézményt.

A posztot azzal magyarázta, hogy rendszeresen viccelődnek rajta a diáktársai, de ezt nem fogja hagyni a továbbiakban, mert megöl mindenkit és utána magával is végezni fog.

A rendőrök a fiú elfogása után a házban kutatást tartottak, amelynek során tizenöt szúró-vágó eszközt találtak, köztük dobócsillagot, tőröket, kardokat, valamint három airsoftpuskát is. Ezek mindegyikét lefoglalták, majd szakértői vizsgálatnak vetették alá.

Az utóbbi hónapokban több olyan bűncselekmény is történt az országban, amelyeket diákok követtek el. Az egyik ilyen eset akkor volt, mikor több iskola is kapott bombafenyegető levelet, köztük z egyik vésztői általános iskola is fenyegető levelet kapott. Abban a levélben - amelyet angolul írtak - az állt, hogy

másnap ne legyen tanítás az iskolában, ellenkező esetben az épület fel fog robbanni.

Nem sokkal később kiderült, a levelet egy 15 éves fiú küldte, aki a kihallgatásán azt mondta, hogy egy lányismerőse jár a vésztői iskolába, akivel egy közösségi oldal privát csoportjában tartja a kapcsolatot. A bombafenyegetést azért találta ki, mert nagyfiúnak akart látszani a lány előtt.