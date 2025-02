Miért lett agydaganata, Keresztes Ildikó pontosan tudja

Magyar zenét hallgattak, ezért hívatta be a román diktatúra titkosszolgálata, barátját össze is verték – idézte fel Keresztes Ildikó a Négyszemköztben. A népszerű énekesnő, színésznő azt is elmondta, hogyan fedezték fel életveszélyes betegségét, miért szeret színházban játszani és mit jelentett számára tizenévesen átköltözni Erdélyből az anyaországba.

Szóba került az a polgári-konzervatív értékrend is, amit otthonról hozott és amit mindig nagyon büszkén vállalt – még akkor is, ha számtalan támadás érte, vagy éppen lemondták koncertjét miatta.

Keresztes Ildikó azt mondta: ma ezek a dolgok már nem zaklatják fel, ha támadják, attól csak erősödik.

A legfontosabb fejezetek itt érhetők el: 00:03:30 – Súlyos betegség

00:18:33 – Halálfélelem

00:24:43 – Erdélyből Magyarországra, nehézségek

00:37:12 – Bevitték a rendőrök a Ceausescu-féle Romániában; támadások Magyarországon

00:49:27 – Polgári-konzervatív értékrend

01:02:43 – Sport, balett, színészet, éneklés

01:21:05 – Példaképek

01:35:23 – Tervek

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg: