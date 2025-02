Váratlan fordulat a szöcskék miatt egy Rákosrendezőhöz hasonló budapesti területen

A Bennfentes megszerezte azokat a tanulmányterveket is, amiket 2020-ban készíttetett a főváros, ebben a tervben 3 verzió is van a Mocsárosdűlő egy részének beépítésére, és a tanulmány úgy hivatkozik a területre, mint a főváros utolsó, nagy, egybefüggő területére, ahová lakó- és irodafunkciókat is lehet fejleszteni.

A Bennfentes által megszerzett tanulmányterv, amin jól látszik, hogy Karácsonyék beépítenék a terület egy részét Fotó: Bennfentes

Az elmúlt években az óbudai Fidesz-frakció többször is nyílt levélben szólította fel a napjainkban börtönben ülő III. kerületi DK-s polgármestert és Karácsony Gergelyt, hogy Mocsárosdűlő egészére terjesszék ki a védettséget, ez azonban a hétfői bizottsági ülésen elhangzottak szerint a mai napig nem történt meg: a terület délnyugati csücskében, az Aranyhegyi út mentén kimaradt a védelemből 13 hektár.

Erre a területre mondta korábban Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze, hogy ez „egy csutkára legelt, ökológiailag sivár gyep, amit nem védünk”.

A Főváros ide tervezte a már 2021-ben beharangozott közparkot, ahova póráz nélküli kutyasétáltatást, esetleges közparki sportterületet terveztek. Az üggyel kapcsolatban Bardóczi azt mondta, „a terület közparki státusza önmagában megfelelő garancia arra, hogy a terület távlatosan sem tud beépülni, ez önmagában egy védelem”. Ezzel arra reagált, hogy miért nincs szükség a terület védetté nyilvánítására.

Elvitték a szöcskék az álmot?

A 2021-ben elfogadott Radó Dezső terv aztán kiemelt akcióterületté nyilvánította az óbudai Mocsárosdűlőt és annak természetvédelmi célú rehabilitációját, majd 2021 októberében megindult egy társadalmi párbeszéd és a területre megálmodott közpark tervezése. Tavaly februárban aztán a Főváros az Európai Parlament Biodiverse City LIFE területalapú természetvédelmi projekt pályázatán 1,4 milliárd forintot nyert a terület revitalizációjára, vagyis, hogy a területet újra élővé, természetessé tegyék. Talán nem csoda, hogy Vitézy Dávid azt kérte, hogy a hétfői Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsági ülésén legyen egy áttekintés arról, hogy hol tart ez a projekt, hiszen négy éve tart Mocsárosdűlő tervezése.