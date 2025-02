Mutatjuk Orbán Viktor legújabb bejelentéseit – élőben a kormányfő parlamenti felszólalása

Elkezdődik hétfőn az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, amelynek első ülésnapján mandátumigazolás, határozathozatal, interpellációk és azonnali kérdések elhangzása is várható. Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés hétfőn 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Képviselői mandátumigazolás és eskütétel is lesz, miután januárban a fideszes Csibi Krisztinát választották meg a Tolna vármegyei 2-es számú, dombóvári választókerület országgyűlési képviselőjévé a tavaly októberben elhunyt Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár helyére.



A tervek szerint a képviselők megválasztják a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának egy tagját, miután Pleschinger Gyula mandátuma márciusban lejár. A jelöléstől függően döntenek a jegybank felügyelőbizottságának elnökéről és tagjairól. A parlament elfogadhatja a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal elnökei, valamint az ügyészség 2022-es és 2023-as beszámolóját, mint ahogy nemzetközi szerződések mellett döntés születik a jegybank 2022-es és 2023-as beszámolójának elfogadásáról is. Az ülésnap végén másfél órában interpellációk hangzanak el, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is.