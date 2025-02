Nagy Márton: Tisztelt Főpolgármester úr! Akkor beszéljünk a számokról

„2024-ben Budapest – ideértve a Fővárosi és a Kerületi Önkormányzatokat is – az országos iparűzési adó 41 százalékát szedte be, miközben a GDP termelésen belüli részesedése 37 százalék volt, ez egyből 4 százalékpontos különbség. Miből is ered ez? Abból, hogy nagyon sok cég adózási szempontból Budapestre jelenti be a székhelyét, miközben az ország más területein termel” - írta közösségi oldalán a nemzetgazdasági miniszter.

4 százalék, azaz 55 milliárd forintnyi iparűzési adó tehát úgy kerül a főváros kasszájába, hogy azt valójában az ország más térségei termelik meg.

Ezt hívhatjuk korrekciós tényezőnek. És még figyelembe sem vettük azt, hogy Budapest fejlettsége akár háromszor is meghaladja egyes vármegyék fejlettségét, így a szolidaritásról még szó sem esett. Igazságosság és szolidaritás, ami alapján ez az összeg 89 milliárd forintra emelkedik - folytatta.

A gazdasági növekedés és a fejlesztések fenntarthatósága érdekében a források és a közterhek arányos elosztása nem büntetés, hanem felelősségvállalás – amely hosszú távon Budapest érdeke is

- zárta sorait a miniszter.