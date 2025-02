Tizenöt perc hírnév a naperőműveknek

Növekvő kapacitások

A kormányzati intézkedéseknek és támogatásoknak köszönhetően a 2010-es 1,4 MW-nyi naperőművi kapacitás 2025-re elképesztő ütemben 7550 MW-ra növekedett (ipari, háztartási és a saját célra termelő egységek), a következő évtized elejére pedig a beépített naperőművi kapacitás közel megduplázódhat és elérheti a 12 000 MW-ot is.

Tavaly az ipari naperőművek 5,7 TWh villamos energiát termeltek, ami 16,7 százalékos termelési részaránynak és 17,8 százalékos teljesítménykihasználási tényezőnek felel meg.

És itt jön a lényeg, amit érdemes megjegyezni: a Paksi Atomerőmű tavalyi kihasználási tényezője 90,3 százalék volt, tehát éves alapon a beépített teljesítményének 90,3%-án üzemelt és egy év alatt 16 TWh villamos energiát termelt, mintegy háromszorosát a naperőművekének!

Képünk illusztráció

Fotó: Hárfás Zsolt

A hivatalos naperőművi adatok nem tartalmazzák a háztartási méretű naperőművek és a saját célra termelő naperőművek által megtermelt és helyben el is fogyasztott villamos

energia mennyiségét. Éppen ezért, ha ezek termelésére becslést készítünk, akkor abból az látszik, hogy az összes hazai naperőmű termelési részaránya elérhette akár a 25-28 százalékot is. Ezt erősítette meg az Ember független nemzetközi think tank tanulmánya is, amely a tavalyi hazai naperőműves részarányt 25 százalékra teszi, ami Európában a legmagasabb érték.

Kormányzati STOP a drágulásnak

Ugyanakkor a naperőművek nagyarányú fejlesztése folyamatosan jelentős szabályozási feladatokat generál a rendszerirányítónak, miközben a Kötelező Átvételi Rendszer (KÁT) fenntartása óriási pénzügyi terhet jelent. Jelenleg a KÁT rendszerben mintegy 3110 MW-nyi megújuló alapú kapacitás van, amelyből a naperőművek 2884 MW-ot tesznek ki.

A naperőművek „túltermelése” egyre többször löki negatív tartományba a villamos energia piaci árát, a támogatott átvételi és az eladási ár közötti jelentős különbség miatt pedig veszteség keletkezik,

amit a rendszerirányító az ipari fogyasztókra terhel. Az ipari fogyasztók terhei tehát folyamatosan növekednek, amit végeredményben a lakossági fogyasztóknak kell majd megfizetniük!