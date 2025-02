Európában a magyarok kapják a legolcsóbban a háztartási energiát

Németh Szilárd a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) 27 európai országra kierjedő januári ár-összehasonlító jelentése alapján közölte:

belföldön az áram- és gázárak lényegesen alacsonyabbak, mint a térségben, más uniós tagállamokhoz képest pedig még nagyobb a különbség.

Hozzátette, a rezsicsökkentéssel minden magyar család jól jár.

Prágában például a háztartási földgáz négyszer, Varsóban majdnem négyszer, Pozsonyban és Bukarestben két és félszer drágább, a svéd fővárossal összehasonlítva tizenháromszoros a különbség.

Villamos energiáért

Csehországban négyszer,

Lengyelországban több mint két és félszer,

Szlovákiában kétszer,

Romániában majdnem kétszer kell többet fizetniük a háztartásoknak.

Ebben az összehasonlításban a németek vezetnek, ott több mint négy és félszer drágább az áram, mint Magyarországon - tette hozzá.

A gáztározók adatai alapján az is egyértelmű, hogy

a magyar családok nem csupán olcsón jutnak energiához, hanem a biztonságosan is, hiszen a belföldi töltöttség az uniós átlagnak több mint a kétszerese, és mostantól számítva még 155 téli napra fedezné a lakossági fogyasztást

- mondta a kormánybiztos. Hangsúlyozta, hogy hiába "mozognak sokan" a magyar családok érdekeivel szemben, és támadják egyre durvábban a rezsicsökkentést, annak védelmére 800 milliárd forint jut az idei költségvetésből.

Az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber és "hazai kitartottja, Magyar Péter" egyaránt kendőzetlenül támadja, de a kormány minden brüsszeli "fúrás-faragás" ellenében megvédi a rezsicsökkentés politikáját a magyar háztartások érdekében

- hangsúlyozta.

Németh Szilárd kiemelte a speciális élethelyzetben élők kedvezményét is, amire a rezsicsökkentésen túl jogosultak. Több mint 15 ezer ember mint gyógyászati segédeszközt használó élhet ezzel a lehetőséggel, és majdnem 54 ezer nagycsalád is kevesebbet fizet. A családi fogyasztói közösségeknek járó kedvezmény mintegy 89 ezer érintettre terjed ki, január 1-től pedig megnyílt a mikrovállalkozások előtt az egyetemes szolgáltatás, vagyis a rezsicsökkentés lehetősége 4606 kilowattóra erejéig. A kormánybiztos komoly eredményeket vár a 73 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett energetikai otthonfelújítási programtól is. A pályázói érdeklődés már most jelentős, a támogatás számottevő mértékben csökkentheti a magyar háztartások energiaszükségletét - hangsúlyozta Németh Szilárd.