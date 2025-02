Iskolai bombafenyegetések, Magyar Péter álhíre: erről tárgyalhat zárt ülésén a nemzetbiztonsági bizottság

Kedden délelőtt ülésezik az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága. A nyilvános meghívó szerint lesz egy tájékoztató aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről, valamint megtárgyalják a Miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott, a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelmeket is.

Bombafenyegetések az iskoláknak

Az előzetes információk alapján szinte biztosan téma lesz az ülésen a január 23-i országos iskolai bombafenyegetések ügye. Mint arról az Origo részletesen beszámolt, január végén

303 iskolát vizsgáltak át, a bombarobbantással e-mailben megfenyegetett intézmények mellett 16 olyat is, amelynek a vezetése kérte ezt arra hivatkozva, hogy csak így érzik magukat biztonságban.

Robbanószert sehol sem találtak.

Több száz iskolát vizsgűlt át a rendőrség a bombafenyegetések miatt

MTI/ORFK

Rétvári Bence a Belügyminisztérium miniszterhelyettese később beszámolt arról, hogy egyelőre nem tudják, ki, vagy kik az elkövetők, a rendőrök nagy erőkkel nyomoznak, és nemcsak az e-maileket, azok fejlécét, törzsadatait vizsgálták meg komoly informatikai segítséggel, hanem kamerafelvételeket is, hogy ha valahova gyanús tárgyat vittek volna be, akkor azt is gyorsan ki tudják deríteni, és oda nagyobb erőket csoportosítottak volna. Az államtitkár utalt rá, Szlovákiában három körben, emellett Csehországban és Bulgáriában is volt hasonló fenyegetés az elmúlt napokban.

Volt olyan üzenet Szlovákiában, amely hasonlított a magyar üzenethez, tehát amely egy iszlamista felütéssel kezdődött, de azért a magyar üzenetben feltűnő volt, hogy nem ékes magyarsággal volt megfogalmazva, hanem a magyar nyelvtől idegen kifejezések voltak benne"

- tette hozzá. Jelezte, felvették a kapcsolatot a szlovák, a cseh, a bolgár rendőrséggel, bízva abban, hogy segíteni tudják egymás nyomozását, és értesítették az Europolt is, amely szintén segítheti az eljárást. A fenyegetés Budapestre koncentrálódott, de máshol is megjelent, más országokban más intézmények, más szervek, más cégek is kaptak fenyegetést, de mindenhol az iskolák voltak a középpontban, mert ott nyilvánvalóan sok gyerek van, a szülőket is érinti, ez is motiválta az elkövetőt, elkövetőket - közölte.