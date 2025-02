Hiába akarja Brüsszel és Magyar Péter, nem szűnik meg a 13. havi nyugdíj

Gulyás Gergely elmondta, a szerdai kormányülésen tárgyalt javaslatok közül az egyik legfontosabb a nyugdíjasok helyzetével foglalkozó előterjesztés volt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (J) és Vitályos Eszter kormányszóvivő (B) csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón (Fotó: Ladóczki Balázs - Origo)

A miniszter az elmúlt 15 év eredményei között említette, hogy az átlagnyugdíj összege közelít a 250 ezer forinthoz, miközben 100 ezer forint alatt volt a Fidesz kormányra lépésekor. Ennek fontos része a 13. havi nyugdíj, amelyet folyamatos támadások érnek a „Brüsszel markában lévő” ellenzék részérőről,

„a Tisza Párt szakértőitől is azt halljuk, hogy változtatni kell a 13. havi nyugdíjon”, Brüsszel pedig arra kötelezte Magyarországot, hogy az OECD-vel készíttessenek tanulmányt.

Az OECD azt javasolja, hogy a 13. havi nyugdíjat korlátozni, átalakítani szükséges – idézte fel. Hangsúlyozta:

a kormány ezeknek a felszólításoknak nem tesz eleget, a 13. havi nyugdíj a jövőben is a magyar nyugellátás fontos része lesz.

Hozzátette azt is, a kormány más területeken is segíti a nyugdíjasokat, a vidéki otthonfelújítási program például számukra is elérhető lesz.