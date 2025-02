Orbán Viktor: Az egész Soros-hálózatot fel kell számolni!

A miniszterelnök elmondta, hogy

a baloldal maradványként, nem trendi dologként tekint a falvakra, azonban a kormány lehetőségként tekint rájuk. A kistelepüléseknek jutó támogatások ezeknek a lehetőségeknek a kihasználását szolgálják.

A munkáshitelről szólva közölte, hogy már közel tízezren igényelték, így a tanuló fiatalok mellett a dolgozó fiatalok is hozzájutnak a kedvezményes hitel lehetőségéhez. Szerinte népszerűek az új támogatások, amik az idei év során indultak el. Ez van a kisvállalkozásoknál is, mivel ezrével érkeznek a jelentkezések a programokba – ismertette Orbán Viktor, emlékeztetve az idén elindult Demján Sándor Programra.

Most nagy botrány van Amerikában

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy hamarosan egy nagy magyar-amerikai gazdasági megállapodás születhet. Nemcsak a múltat kell orvosolni, hanem perspektívát is kell adni - tette hozzá. A demokraták kormányzása idején a kínai befektetések értéke meghaladta az amerikait - tette hozzá. A politikáról azt mondta, hogy most be lehet kukucskálni a politika boszorkánykonyhájába az amerikai fejlemények esetében.

Az elnök nyilvánosságra hozta, hogy a különféle amerikai szervek mennyi pénzt juttattak különféle programokra

- ismertette a kormányfő. Most nagy botrány van Amerikában, és hullanak ki a csontvázak. Végül is azt történt, hogy a liberális-globális elit arra használta az amerikai költségvetést, hogy az ő programjukat finanszírozzák.