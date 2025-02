Orbán Balázs: Ukrajna Európa Afganisztánjává válhat

Az európai vezetők az elmúlt években sokat tettek saját hitelességük aláásása érdekében, most mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy helyet kapjanak a tárgyalóasztalnál, de ez nem így működik - nyilatkozta Orbán Balázs a francia Le Pointnak. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint gúnyolódtak Trump elnökön, figyelmen kívül hagyták a harctéri realitásokat, és hatástalan szankciókkal ártottak a saját gazdaságuknak. Most, hogy a valóság utolérte őket, továbbra is felkészületlenek - tette hozzá.

Aggasztó, hogy Európára marad a lepusztult Ukrajna kezelése. Egy olyan ország helyzetét kellene megoldanunk, amely „Európa Afganisztánjává” válhat. Ukrajna EU-tagságát erőltetni fogják, és elvárják majd tőlünk, hogy az újjáépítést a magyar adófizetők pénzéből finanszírozzuk. Mi azonban ellenezzük ezt - olvasható Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának legújabb bejegyzésében. A Le Point francia hírmagazin a jelenlegi nemzetközi politikai helyzetről kérdezte Orbán Balázst. A politikai igazgató a következő válaszokat adta: Orbán Viktor 2024 júliusában, a békeküldetésének első szakasza után arra figyelmeztetett, hogy ha az európai hatalmak továbbra is támogatják a háborús erőfeszítéseket – ahelyett, hogy tűzszünetre törekednének –, akkor a béketárgyalásokra Európa nélkül kerül majd sor. Most pontosan ennek vagyunk a tanúi. Bár minden tárgyalás bizonyos fokú bizonytalansággal jár, a békére való törekvés mindig jobb, mint a konfliktus eszkalálódása.

Az európai vezetők az elmúlt években sokat tettek saját hitelességük aláásása érdekében, most mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy helyet kapjanak a tárgyalóasztalnál. De ez nem így működik. Gúnyolódtak Trump elnökön, figyelmen kívül hagyták a harctéri realitásokat, és hatástalan szankciókkal ártottak a saját gazdaságuknak. Most, hogy a valóság utolérte őket, továbbra is felkészületlenek. A válaszuk? Egy „rendkívüli találkozó", amely alig több mint a háborúskodók vesztesek klubjának összejövetele.

Magyarország régóta szorgalmazza egy erősebb európai védelmi keretrendszer létrehozását. Biztató látni, hogy ez az elképzelés végre teret nyer. A NATO elsődleges feladata azonban a saját tagjainak védelme, nem pedig olyan országok támogatása, melyek nem részei a szövetségnek. Magyarország példamutatóan jár elöl, és teljesíti NATO-kötelezettségeit azzal, hogy a GDP több mint 2 százalékát fordítja védelmi kiadásokra. Ezt az arányt sok más európai NATO-tagállam még nem érte el.

