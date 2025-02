Orbán Viktor: 2025 az áttörés éve! Indul a 100 új gyár program! – videó

Orbán Viktor 2025-ös évértékelő beszédében a gazdasági és családtámogatási bejelentések mellett számos politikai üzenetet is megfogalmazott. A politikai iránymutatás mellett a miniszterelnök 2025-öt a gazdaságban is az áttörés évének szeretné. Ehhez számos intézkedést jelentett be, köztük olyat is, ami nincs máshol a világon.

A miniszterelnök a YouTube-csatornájára feltöltött új videójában hangsúlyozta:

A magyar gazdaságban is áttörést kell elérnünk. Meg kell tartani a munkahelyeket, ami nem lesz egyszerű”

– kezdte.

Itt van a fejünk felett egy vámháború terebélyesedő viharfelhője. Megakadályozni nem tudjuk, ez a nagyfiúk súlycsoportja, de ki kell számolnunk, hova csapnak majd le a villámok, vagyis hol lesznek leépítések, gyárbezárások és egyéb gazdasági nyavaják.

Vannak országok itt, Európában, akiknek esélyünk sincs elkerülni a bajt, nemhogy áttörést tervezhetnének. Nekünk jó esélyeink vannak.

Az idei év más lesz. Most mi járunk a történelem főutcáján, az ellenfeleink pedig sáros külvárosi mellékutcákban bóklásznak. Posted by Orbán Viktor on Sunday, February 23, 2025

Harcolnunk kell a gyárainkért, azokért is, amelyek már itt termelnek, és azokért is, amelyek most keresik a helyüket a világban. Emlékeztetem önöket azokra a vitákra, amikor a baloldal lenézően összeszerelő üzemnek minősítette a magyar autógyárakat, és támadta az iparpolitikánkat.

Ma az új amerikai elnök ezeket a gyárakat akarja megszerezni, és áttelepíteni Amerikába. Nem hiszem, hogy szemetet gyűjtene”

– folytatta.

Legjobb védekezés a támadás, ezért meghirdetjük a 100 új gyár programot, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy minden magyarnak, aki dolgozni akar, a jövőben is legyen munkája”

– zárta szavait Orbán Viktor.

A teljes videót itt tekintheti meg:

Arról is írtunk nemrég, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap, a közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt arról, hogy

az elmúlt években számos válsághatás érte a világgazdaságot, de a magyar gazdaság minden válságból győztesként került ki.

A miniszterelnök 2025-öt a gazdaságban is az áttörés évének szeretné, ehhez számos intézkedést jelentett be, köztük olyat is, ami nincs máshol a világon. Mutatjuk az öt legfontosabbat.

A nyugdíjasoknak jön az áfa-visszatérítés, és örülhetnek a két- és háromgyerekes édesanyák is: életük végéig tartó személyi jövedelemadó mentességet kapnak.

Az Origo percről percre közvetítését a miniszterelnök évértékelőjéről IDE KATTINTVA olvashatják, a kormányfő beszédének összefoglalóját itt találja.